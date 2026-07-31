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Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként visszafogja az energiafogyasztását – élőben az Origón

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Magyar Péter

Magyar Péter: Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén

1 órája
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Szentendrén rengeteg háztartásban szünetel a vízszolgáltatás a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter a közösségi oldalán azt közölte, a honvédség 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig.
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Magyar Péterivóvízszentendre

„Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt közölte, a honvédség 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig
Magyar Péter a közösségi oldalán azt közölte, a honvédség 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig
Fotó: Pixabay

Takarékos vízhasználatra kérték a lakosságot a hőség miatt

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet.

Vízkorlátozás több településen

A DMRV július 30-án kezdeményezte a II. fokú vízkorlátozást a szolgáltatási területén a tartós hőség és a rekordalacsony Duna-vízállás miatt.

  • Veresegyház: továbbra is érvényben van a vízkorlátozás, a lakosságot fokozott víztakarékosságra kérik, mert a rendszer továbbra is túlterhelt.
  • Szada: a vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Korábban vízhiány is kialakult, ezért a szolgáltató továbbra is a fogyasztás visszafogását kéri.
  • Őrbottyán: továbbra is érvényes a DMRV által kezdeményezett vízkorlátozás.
  • Erdőkertes: továbbra is vízkorlátozás van érvényben.
  • Budakalász: a korábban elrendelt III. fokú vízkorlátozás továbbra is visszavonásig hatályos, mivel nem jelent meg hivatalos visszavonás.

Már tegnap vízkorlátozás lépett életbe Szentendre egyik városrészén

A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány településrészének felső területén, ami miatt a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Emiatt vízkorlátozás lépett életbe: az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtokat helyezett ki a szolgáltató a Cseresznyés út 180. számnál és az út végén.

Magyar Péter tájékoztatást adott a Paksi Atomerőmű helyzetéről

Magyar Péter szerint jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a Paksi Atomerőmű azonban a korábbi teljesítményének kevesebb mint felével működik.

 

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