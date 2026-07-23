Eladóvá vált a 233 négyzetméteres balatonhenyei ház, amelyet Varga Judit és Magyar Péter 2017-ben építtetett. A közel 2000 négyzetméteres telken álló ingatlan korábban a rá felvett csok-hitel miatt is szerepelt a hírekben.
Százmilliókért árulják Varga Judit és Magyar Péter egykori közös házát
Eladásra kínálják azt a balatonhenyei házat, amelyet Varga Judit és Magyar Péter építtetett 2017-ben. Az ingatlan.com hirdetése szerint a közel 2000 négyzetméteres telken álló, 233 négyzetméteres épületért 299 millió forintot kérnek.
A ház Varga Judit és Magyar Péter 2023-as válása, majd a vagyonmegosztás után a volt igazságügyi miniszter tulajdonába került. Magyar Péter később végleg kiköltözött az ingatlanból.
Varga Judit korábban azt tervezte, hogy új párjával, Windisch Lászlóval költözik oda, ez azonban végül nem történt meg.
A hirdetés szerint a francia vidéki stílusban kialakított házban négy vécé, két zuhanyzó, két kád és két cserépkályha található. Az ingatlant napelemekkel, okosított hűtési-fűtési rendszerrel és riasztóval is felszerelték – írta meg a 24.hu.
Sok minden történt az elmúlt években az egykori párral, még a válásuk után is. Varga Judit kegyelmi botrányba keveredett, Magyar Péter pedig sikeresen megnyerte az országgyűlési választást, és mára ő lett Magyarország miniszterelnöke a Tisza-kormány élén. Az új miniszterelnök lendületesen vetette bele magát a kormányzásba: eltávolította a köztársasági elnököt, átfogó vasútfejlesztési programot jelentett be, a Nyugati pályaudvarnál pedig leköpték, az incidensről videó is készült.
Magyar Péter és Varga Judit egykori közös házát, valamint az ingatlan teljes hirdetését a linken kresztül tekintheti meg.