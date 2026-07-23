Eladóvá vált a 233 négyzetméteres balatonhenyei ház, amelyet Varga Judit és Magyar Péter 2017-ben építtetett. A közel 2000 négyzetméteres telken álló ingatlan korábban a rá felvett csok-hitel miatt is szerepelt a hírekben.

Százmilliókért árulják Varga Judit és Magyar Péter egykori közös házát (A képen Magyar Péter középen, mellette Ruff Bálint és Vitézy Dávid)

Százmilliókért árulják Varga Judit és Magyar Péter egykori közös házát

Eladásra kínálják azt a balatonhenyei házat, amelyet Varga Judit és Magyar Péter építtetett 2017-ben. Az ingatlan.com hirdetése szerint a közel 2000 négyzetméteres telken álló, 233 négyzetméteres épületért 299 millió forintot kérnek.

A ház Varga Judit és Magyar Péter 2023-as válása, majd a vagyonmegosztás után a volt igazságügyi miniszter tulajdonába került. Magyar Péter később végleg kiköltözött az ingatlanból.

Varga Judit korábban azt tervezte, hogy új párjával, Windisch Lászlóval költözik oda, ez azonban végül nem történt meg.

A hirdetés szerint a francia vidéki stílusban kialakított házban négy vécé, két zuhanyzó, két kád és két cserépkályha található. Az ingatlant napelemekkel, okosított hűtési-fűtési rendszerrel és riasztóval is felszerelték – írta meg a 24.hu.

Sok minden történt az elmúlt években az egykori párral, még a válásuk után is. Varga Judit kegyelmi botrányba keveredett, Magyar Péter pedig sikeresen megnyerte az országgyűlési választást, és mára ő lett Magyarország miniszterelnöke a Tisza-kormány élén. Az új miniszterelnök lendületesen vetette bele magát a kormányzásba: eltávolította a köztársasági elnököt, átfogó vasútfejlesztési programot jelentett be, a Nyugati pályaudvarnál pedig leköpték, az incidensről videó is készült.

Magyar Péter és Varga Judit egykori közös házát, valamint az ingatlan teljes hirdetését a linken kresztül tekintheti meg.