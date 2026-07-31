Bejelentést tett a Magyar Posta: így változik a szolgáltatásnyújtás a hőség miatt

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt az országos tisztifőorvos július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig. A tartós meleg nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, ezért a hőség elleni védekezés ilyenkor különösen fontos. A Magyar Posta ezt és a dolgozói védelmét figyelembe véve jelentett be néhány változtatást a szolgáltatásnyújtásban.

Változásokat vezetett be a hőség miatt a Magyar Posta / Fotó: Vémi Zoltán

Változásokat vezetett be a hőség miatt a Magyar Posta

A közleményük szerint az extrém meleg miatt a július 30. és augusztus 4. közötti időszakban országosan elrendelték, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárják.

A munkatársaink egészségének védelme érdekében hozott fenti intézkedéseink miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért ügyfeleink megértését kérjük

- tették hozzá, majd hangsúlyozták, kiemelten fontosnak tartják a kollégáik felkészítését is a rendkívüli helyzetre, külön figyelmet fordítva a munkájukat szabadban végzőkre, akik számára védőitalt (hűtött ivóvizet), 50 faktoros napvédőkrémet, védősapkát biztosítanak, valamint a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek.

Arról is informáljuk munkatársainkat, hogy országszerte hol találnak olyan klimatizált helyet, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni

- jelentették be.

A mindenkori védekezéssel kapcsolatos döntéseket a Magyar Posta az aktuális időjárási körülmények ismeretében hozza meg a vonatkozó jogszabályokkal összhangban

- olvasható a közleményben.