Közeleg a határidő: ezeket a személyi igazolványokat rövidesen nem fogadja el a Magyar Posta

A Magyar Posta közleményben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy 2026. augusztus 3-tól már nem fogadja el a régi típusú, papíralapú, puha- vagy keményfedeles, könyv formátumú személyazonosító igazolványokat.

A Magyar Posta augusztustól már nem fogadja el a régi, könyv formátumú személyi igazolványokat

Fotó: Vémi Zoltán

A tájékoztatás szerint ezek az igazolványok nem lesznek alkalmasak sem a személyazonosság, sem a lakcím igazolására a postai ügyintézés során. A változás kizárólag a régi, könyv formátumú személyi igazolványokat érinti.

Mely szolgáltatásokat érinti a Magyar Posta változtatása?

A változás egyebek mellett érintheti a levél- és csomagátvételt, egyes pénzügyi ügyintézéseket, valamint minden olyan postai szolgáltatást, ahol személyazonosság igazolása szükséges.

További részletek a Beol oldalán érhetők el.