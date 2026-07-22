Közeleg a határidő: ezeket a személyi igazolványokat rövidesen nem fogadja el a Magyar Posta

Fontos határidőre figyelmezteti ügyfeleit a Magyar Posta. Augusztus elejétől a régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolványok már nem használhatók a postai ügyintézés során.
A Magyar Posta közleményben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy 2026. augusztus 3-tól már nem fogadja el a régi típusú, papíralapú, puha- vagy keményfedeles, könyv formátumú személyazonosító igazolványokat.
A tájékoztatás szerint ezek az igazolványok nem lesznek alkalmasak sem a személyazonosság, sem a lakcím igazolására a postai ügyintézés során. A változás kizárólag a régi, könyv formátumú személyi igazolványokat érinti.
Mely szolgáltatásokat érinti a Magyar Posta változtatása?
A változás egyebek mellett érintheti a levél- és csomagátvételt, egyes pénzügyi ügyintézéseket, valamint minden olyan postai szolgáltatást, ahol személyazonosság igazolása szükséges.
További részletek a Beol oldalán érhetők el.
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