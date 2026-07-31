Rendkívüli intézkedést jelentett be a Magyar Telekom a hőhullám miatt

A Magyar Telekom energiafogyasztásának jelentős mérséklése mellett döntött a hőhullám és az energiaellátással összefüggő nehézségek miatt - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

Kánikula: energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Telekom Fotó: Kallus György

Kánikula: energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Telekom

A társaság augusztus 3. és 17. között lehetővé teszi az otthonról végzett távmunkát azon munkavállalói számára, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi.

Ezzel az intézkedéssel a budapesti Telekom Campus, illetve a vidéki telephelyek energiafelhasználását is minimalizálni tudják - írták.

Emellett a vállalat lekapcsolja a budapesti székház digitális kijelzőit, valamint a jövő héten országszerte a teljes üzlethálózatban csökkenti a digitális kijelzők használatát.

Ez utóbbiak közül csak azok működnek majd a következő két hétben, amelyek az ügyintézéshez szükségesek.