Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erdőtüzek Európában: Minden rekordot megdönthet a pusztítás a következő napokban - videók

gyapjas mamut

Ősi leletet talált egy kislány a Tiszában - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendkívüli őslénytani lelet került elő a Tiszából. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum által szervezett kutatáson részt vevő önkéntesek egy gyapjas mamut felső fogát találták meg az alacsony vízállásnak köszönhetően.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyapjas mamutkrizsán sándorkiss pál múzeum

A Tisza rendkívül alacsony vízállása kedvező feltételeket teremtett az önkéntes régészek és őslénykutatás iránt érdeklődők számára. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum felhívására szervezett kutatóprogram résztvevői nem tértek haza üres kézzel, hiszen egy gyapjas mamut felső fogára bukkantak a folyó medrében.

mamut
Egy gyapjas mamut felső fogát találták meg a Tiszában.

Mamutfog került elő a Tiszából

A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum Krizsán Sándor őslénykutató közreműködésével hirdette meg az expedíciót, amely során a résztvevők a Tisza medrében kutathattak ősi leletek után. A programra felnőttek és gyermekek egyaránt jelentkeztek.

A kutatás eredményeként az önkéntesek egy Mammuthus primigenius, vagyis egy gyapjas mamut felső fogát találták meg, amely jelentős őslénytani leletnek számít. Az ilyen felfedezések jól mutatják, hogy az alacsony vízállás idején a Tisza medre még ma is értékes múltbeli emlékeket rejthet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!