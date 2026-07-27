Ősi leletet talált egy kislány a Tiszában - videó

A Tisza rendkívül alacsony vízállása kedvező feltételeket teremtett az önkéntes régészek és őslénykutatás iránt érdeklődők számára. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum felhívására szervezett kutatóprogram résztvevői nem tértek haza üres kézzel, hiszen egy gyapjas mamut felső fogára bukkantak a folyó medrében.

Egy gyapjas mamut felső fogát találták meg a Tiszában.

Mamutfog került elő a Tiszából

A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum Krizsán Sándor őslénykutató közreműködésével hirdette meg az expedíciót, amely során a résztvevők a Tisza medrében kutathattak ősi leletek után. A programra felnőttek és gyermekek egyaránt jelentkeztek.

A kutatás eredményeként az önkéntesek egy Mammuthus primigenius, vagyis egy gyapjas mamut felső fogát találták meg, amely jelentős őslénytani leletnek számít. Az ilyen felfedezések jól mutatják, hogy az alacsony vízállás idején a Tisza medre még ma is értékes múltbeli emlékeket rejthet.