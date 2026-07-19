Martos Hanga két sztrókon esett át, végül komoly döntést hozott

Másfél év alatt két sztrókot élt át Martos Hanga, aki a történtek után úgy döntött, új irányt ad az életének. A korábban a Nemzeti Színházban játszó színésznő a Klubrádiónak adott interjúban beszélt felépüléséről, a maradandó következményekről és pályamódosításáról.

Martos Hanga szerint a felépülés nemcsak fizikai, hanem lelki kihívást is jelentett

Fotó: Löffler Péter

Martos Hanga két sztrók után új életet választott

Martos Hanga elmondta, hogy első sztrókját másfél évvel ezelőtt, egy színházi előadás közben kapta. Felépülése még zajlott, amikor tavaly novemberben egy kontrollvizsgálat során újabb sztrók érte.

A színésznő beszámolója szerint a vizsgálat közben egy vérrög alakult ki az alkalmazott eszközön, amely újabb agyi keringési zavart okozott. A jobb oldala átmenetileg lebénult, később a beszédkészségét is elveszítette. Az orvosok ezt követően állapították meg az újabb sztrókot.

Martos Hanga fizikailag szinte teljesen felépült, ugyanakkor elmondása szerint továbbra is memóriazavarokkal küzd, és a kézfeje sem nyerte vissza teljesen korábbi állapotát – számolt be róla a Blikk.

A színésznő úgy fogalmazott, hogy a sztrók nemcsak fizikai, hanem személyiségbeli változásokat is okozott nála. Elmondása szerint jóval introvertáltabb lett, nehezebben viseli a nagyobb társaságot és hosszabb időre depresszió miatt is kezelésre szorult.

A színésznő közölte, hogy felépülése alatt arra a döntésre jutott: nem szeretne visszatérni a Nemzeti Színház társulatába. Elmondta, döntéséről személyesen tájékoztatta Vidnyánszky Attilát is. Hangsúlyozta, hogy továbbra is színésznek tartja magát, és független projektekben szívesen részt vesz, ugyanakkor már nem ebből szeretné fenntartani magát.

A beszélgetésben arról is szó volt, hogy a két sztrók ellenére igyekszik megtalálni a történtek pozitív oldalát. Úgy véli, a megpróbáltatások a házasságát is megerősítették, és bár sok veszteséget kellett feldolgoznia, új életet tudott kezdeni.