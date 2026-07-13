Visszahívtak egy közkedvelt teát magas alumínium tartalom miatt, ne igya meg!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján magas alumínium tartalmat (1896 ± 455 mg/kg) mutattak ki Kínából származó matcha teában. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Az érintett matcha teákat nem szabad meginni - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, és gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.

Az érintett matcha tea adatai:

A termék megnevezése: matcha tea

Tételszám: NL-02-250312

MMI: 12/03/2028

Kiszerelés: 80 g

Exportőr: Fujian Blue Lake Foods Co. (Kína)

Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Magas alumínium tartalom.

A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumíniumbevitel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny fogyasztók számára.

A Fogyasztóvédelem kéri, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

Visszahívják a népszerű édességet, amely akár az ön polcán is ott lehet

Egy holland importőrön keresztül érkezett Magyarországra egy népszerű édesség. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal megtette a szükséges lépéseket a termék visszahívása érdekében.