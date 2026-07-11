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MÁV

Ez sokakat érint: több vonat menetrendje változik karbantartás miatt

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Július közepén több napon át módosított menetrendre kell készülni a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon. A MÁV karbantartási munkák miatt több járat közlekedését is megváltoztatja, egyes vonatok kimaradnak, mások korábban indulnak, éjszaka pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
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MÁVkarbantartási munkálatokBudapestmenetrendváltozásVác

A MÁV július 11. és 19. között Rákospalota-Újpest állomáson végez pályakarbantartási munkálatokat, amelyek miatt jelentős menetrendi változások lépnek életbe a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon.

A MÁV karbantartási munkái miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A MÁV karbantartási munkái miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A legfontosabb változás, hogy július 11. és 17. között a Nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak. Emellett több S70-es járat ideiglenesen kimarad, helyettük a G70-es vonatok S70-es jelzéssel, minden állomáson és megállóhelyen megállva közlekednek.

Hétvégén is módosul a MÁV menetrendje

Július 18-án és 19-én hétvégi menetrendi módosítások is életbe lépnek. A nappali S70-es vonatok csak óránként közlekednek, a Z70-es járatok pedig Budapest felé néhány perces késéssel érkeznek.

A nemzetközi Railjet, EuroCity és EuroNight vonatok közül a Szob felől érkezők hétköznapokon jellemzően három perccel később futnak be a Nyugati pályaudvarra. A hétvégén egyes járatok késése elérheti a 12 percet is, míg a Budapestről induló nemzetközi vonatok menetrendje nem változik.

A karbantartás idején július 11. és 20. között az éjszakai S70-es vonatok egy része helyett a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között MÁVBusz közlekedik. A pótlóbuszok többek között Rákospalota-Újpest, Dunakeszi alsó és Dunakeszi állomáson is megállnak.

A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV alkalmazásában, a MÁVPlusz felületein vagy az online vágányzári menetrend alapján.

Miért változik a menetrend?

A MÁV Rákospalota-Újpest állomáson váltócserét, mintegy 120 méternyi vágány átépítését és felsővezeték-karbantartást végez. A beruházás célja, hogy megszűnjön a jelenlegi sebességkorlátozás, és megbízhatóbbá, pontosabbá váljon a közlekedés a váci vasútvonalon.

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