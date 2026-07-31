A MÁV is energiatakarékossági üzemmódra vált: korlátozzák a klímát és lekapcsolják a díszvilágítást

A tartósan magas külső hőmérséklet és az országos villamosenergia-rendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV-csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, a vállalatcsoport kiemelt prioritásként kezeli, hogy a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasútüzem biztonságát és a folyamatos közlekedést - tájékoztatott a közlekedési társaság pénteken.

Energiatakarékosság - A MÁV-csoport energiatakarékossági intézkedéseket vezet be

Fotó: Facebook/MÁV

Energiatakarékosság - A MÁV-csoport energiatakarékossági intézkedéseket vezet be

A közleményben részletezték, hogy a csúcsidőszakban 17 és 23 óra között a villanymozdonyok indításakor és gyorsításkor az áramfelvételük nem haladhatja meg a névleges érték 75 százalékát. Az elektromos autóbuszok töltését teljes egészében a késő esti időszakra, 23:00 utánra átütemezik.

Racionalizálták az épület- és irodai működést, minden nélkülözhető dísz-, homlokzat-, reklám- és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást.

A kritikus esti idősávban - 17 és 23 óra között - a klimatizált helyiségek hőmérsékletét magasabb értékre állítják, vagy lehetőség szerint teljesen kikapcsolják. A szociális helyiségek elektromos bojlerek által előállított vízhőmérsékletét legfeljebb 40 fokra korlátozzák

- írták a közleményben.

Hozzátették, a vasútüzemi, forgalom- és utasbiztonsági, valamint a kritikus informatikai és kommunikációs rendszerek korlátozás nélkül, teljes kapacitással üzemelnek tovább a zavartalan és biztonságos közlekedés biztosítása érdekében.