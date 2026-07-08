Az EFOTT-ra utazna? Így fognak járni a vonatok

Sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV-csoport az EFOTT fesztiválra azon túl, hogy azt tanácsolják, sorban állás helyett érdemes a jegyeket a MÁVPlusz appban megváltani: ahol a havi diák országbérlet csupán csak 1890 forint. A sűrített menetrendszerint Budapest és a Velencei-tó között, napközben félóránként indulnak a bővített férőhelyű elővárosi Z30-as és G43-as járatok, éjszaka pedig óránként közlekednek a Bagolyvonatok. Az EFOTT szervezői a vonatokhoz csatlakozva Kápolnásnyék vasútállomástól transzferbuszokat biztosítanak a fesztiválra. Emellett menetrend szerinti nappali és éjszakai autóbuszjáratokkal is megközelíthető a helyszín.

Sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV-csoport az EFOTT fesztiválra . Fotó: Máv-csoport

Budapest felől a félóránként közlekedő, Z30-as és G43-as vonatokkal lehet eljutni Kápolnásnyék vasútállomásra. A Z30-as vonatok reggeltől estig minden óra 10 perckor indulnak Budapest-Déliből, míg a G43-as vonatok minden óra 45-kor Budapest-Kelenföldről. Ezen felül délutánonként a Budapest-Déliből 15:30-kor, 17:30-kor induló balatonfüredi Vízipók sebesvonatok is megállnak Kápolnásnyéken, így még gyorsabban lehet eljutni a fesztiválra.

A MÁV-csoport éjszaka plusz Bagolyvonatokkal biztosítja a hazajutást, melyek jellemzően óránként közlekednek

- írják.

A rendezvény helyszínéhez legközelebb eső buszmegállóhoz, Velence, Enyedi utcához rendszeresen indulnak a VOLÁN-járatok: Székesfehérvár, autóbusz-állomásról Pákozd, Sukoró érintésével Velencére a délutáni csúcsidőszakban 20-30 percenként, utána 20 óráig 45-50 percenként indulnak a 707-es, 740-es, 749-es menetrendszerinti autóbuszok. Ezekkel a járatokkal a Velencei-tó déli partjáról – Gárdony és Velence felől – is közvetlenül megközelíthető a fesztivál.

Újdonsággal is készül MÁV-csoport az EFOTT fesztiválra

Az idei évben újdonságként éjszakai buszokkal is készül a MÁV-csoport. Sukorón az Evezős út és az Ország út kereszteződésének közelében kijelölt autóbusz-megállóból 2:30-kor indul autóbuszjárat Sukoró és Pákozd felé, illetve éjszakai busz közlekedik Pázmánd, Lovasberény felé is, amely Kápolnásnyék vasútállomástól indul 2:45-kor. Ezen járatok indulási helyei a fesztivál helyszínétől a fesztiválbusszal érhetőek el.