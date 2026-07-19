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hegyi zsolt

Veszélyre figyelmeztet a MÁV: hajszálon múlt egy újabb tragédia

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Hajnalban valaki felmászott egy tehervonat vagonjára. A MÁV kiemelte, ezzel az illető életveszélybe sodorta magát!
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hegyi zsoltéletveszélytehervonatmáv

Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató közölte, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson, ma hajnalban ugyanis valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát. 

Valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára - közölte Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató
Valaki felmászott a tehervonat egyik vagonjára - közölte Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

MÁV: az állomás személyzete riasztotta a hatóságokat

Az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta.

Személyi sérülés ezúttal nem történt. Köszönöm kollégáim gyors és szakszerű intézkedését, valamint a rendőrség gyors együttműködését. Ez az eset ismét bebizonyította, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vasúti üzemi területek veszélyeire. Ezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom és a 25 kilovoltos felsővezeték miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat. A vonat tetejére mászás: életveszély

- fejtette ki Hegyi Zsolt.

Mint azt korábban megírtuk, még júliusban egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány meghalt, miután felmásztak egy tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban vitték kórházba az áramütést követően.

 

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