Veszélyre figyelmeztet a MÁV: hajszálon múlt egy újabb tragédia

Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató közölte, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson, ma hajnalban ugyanis valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát.

Valaki felmászott a tehervonat egyik vagonjára - közölte Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

MÁV: az állomás személyzete riasztotta a hatóságokat

Az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta.

Személyi sérülés ezúttal nem történt. Köszönöm kollégáim gyors és szakszerű intézkedését, valamint a rendőrség gyors együttműködését. Ez az eset ismét bebizonyította, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vasúti üzemi területek veszélyeire. Ezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom és a 25 kilovoltos felsővezeték miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat. A vonat tetejére mászás: életveszély

- fejtette ki Hegyi Zsolt.

Mint azt korábban megírtuk, még júliusban egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány meghalt, miután felmásztak egy tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban vitték kórházba az áramütést követően.