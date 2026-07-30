A MÁV vízosztással és párakapukkal segít átvészelni a harmadfokú hőségriasztást

A MÁV-csoport ingyenes vízosztással, ivókutakkal és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztás idejére. A palackozott vizet naponta 10 és 17 óra között vehetik át az utasok a kijelölt vasút- és autóbusz-állomásokon.

A MÁV párakapukat működtet több állomáson a rendkívüli hőség miatt

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Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján augusztus 4-én, kedden éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy a rendkívüli melegben elegendő ivóvízzel, illetve újratölthető kulaccsal vagy palackkal induljanak útnak.

Hol lesz ingyenes vízosztás?

A hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasútállomáson.

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron, valamint a Boráros téri HÉV-állomáson juthatnak ingyenes vízhez az utasok. Vidéken Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben, Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon osztanak vizet.

Az autóbusz-állomások közül Budapesten Kelenföldön és a Népligetben, vidéken pedig Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen biztosítanak térítésmentesen ásványvizet 10 és 17 óra között.

Hol lehet még ivóvizet vételezni?

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint országszerte több mint 320 ivóvíz-minőségű, működőképes kút érhető el az állomásokon, emellett az utasmosdókban is van lehetőség vízvételre. Az ivókutakból bárki feltöltheti saját kulacsát vagy palackját.

A társaság közölte, hogy a kutak vizének minőségét a rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzések mellett a nyári hőhullámokra tekintettel külön is bevizsgáltatták. A nem ivóvíz minőségű kutakat „Nem ivóvíz” feliratú táblákkal jelölik.

Hol működnek párakapuk?

A vasútállomások közül Budapesten a Déli és a Nyugati pályaudvaron működnek párakapuk. Vidéken Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszentgyörgyön, Békéscsabán, Debrecenben, Dombóváron, Egerben, Fonyódon, Füzesabonyban, Kaposváron, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Szekszárdon, Szerencsen és Záhonyban üzemelnek ilyen berendezések.