Kiderült, miért álltak le a MÁV egyes vonatai a rekkenő hőségben

A tartós kánikula a vasúti közlekedésben is komoly problémákat okozhat. A MÁV-csoport közlése szerint a június végi, 40 Celsius-fokot meghaladó hőhullám idején több FLIRT motorvonatnál olyan műszaki hiba jelentkezett, amellyel korábban még nem találkoztak. A vasúttársaság ezért az elmúlt hetekben a Stadler szakembereivel közösen dolgozott ki azonnali és hosszabb távú megoldásokat.

A kánikula már a MÁV vonatait is megviseli, új intézkedéseket jelentettek be.

Fotó: Facebook/MÁV

Túlmelegedtek az akkumulátorok

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója ismertette, hogy a rendkívüli hőség miatt egyes FLIRT motorvonatok akkumulátorai túlmelegedtek.

A járművek beépített védelmi rendszere ilyenkor automatikusan letiltja az akkumulátorok töltését, hogy megóvja az elektromos berendezéseket.

Ennek következtében előfordult, hogy a szerelvények egy megállást követően már nem tudtak újra elindulni.

Több azonnali intézkedést is bevezettek

A MÁV szerint az elmúlt hetekben átvizsgálták az érintett akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészletet is biztosítottak.

Emellett rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be a járművek terhelésének csökkentésére, miközben műszaki és üzemeltetési szakemberek folyamatosan figyelik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban a MÁV az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat teszteli, és folyamatosan méri azok hatékonyságát. Emellett egy új akkumulátortöltő modult is kipróbálnak, amely sikeres eredmények esetén hosszú távú, a teljes FLIRT-flottára kiterjedő megoldást jelenthet.

A 40 fok feletti hőség továbbra is kockázatot jelent

A MÁV hangsúlyozta, hogy a szélsőséges hőhullámok egyre nagyobb kihívást jelentenek a vasúti közlekedés számára. Tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes vonatok védelmi rendszere működésbe lép, ugyanakkor a társaság szerint erre az eshetőségre is felkészültek.

A hőségriadó idején a legforgalmasabb pályaudvarokon ivóvizet biztosítanak az utasoknak,

és arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, valamint fokozottan figyeljenek egymásra a nagy melegben.