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MÁV

Több mint két hétig nem járnak vonatok ezen a forgalmas szakaszon – pótlóbuszokra kell átszállni

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Július 3-án éjszakától több mint két hétre módosul a közlekedési rend a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalon. A MÁV pályakarbantartási munkái miatt a vonatok csak Veresegyház és Vác között közlekednek, Budapest és Veresegyház között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások július 19-ig maradnak érvényben.
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MÁVkarbantartási munkálatokveresegyházpótlóbuszokVác

Július 3-án éjszakától július 19-ig pályakarbantartás miatt változik az S71-es és G71-es vonatok közlekedése a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok ez idő alatt csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A MÁV felújítási munkái során síneket, váltókat és vasúti átjárókat is korszerűsítenek a veresegyházi vasútvonalon.
A MÁV felújítási munkái során síneket, váltókat és vasúti átjárókat is korszerűsítenek a veresegyházi vasútvonalon
Fotó: Illusztráció (Nagy Balázs/Szoljon.hu)

A pótlóbuszok Újpest-központig közlekednek, ahol közvetlen átszállási lehetőség biztosított az M3-as metróra. A Nyugati pályaudvar és Újpest-központ között a vasúttársaság a metró használatát javasolja.

Milyen pótlóbuszok közlekednek?

A karbantartás idején háromféle MÁVBusz jár a Budapest és Veresegyház közötti szakaszon:

  • S71-es pótlóbusz: minden megállóhelyet érint Fótfürdő kivételével;
  • G71-es pótlóbusz: gyorsjáratként csak Fóton, Csomádon és Veresegyházon áll meg;
  • X71-es pótlóbusz: munkanapokon közlekedik, Fót és Újpest-központ között expresszjáratként.

A MÁVBuszok Fóton a Kossuth Lajos utcában és a Dózsa György úton is megállnak, Fótfürdőt azonban nem érintik.

Karbantartási munkák zajlanak a vonalon

A MÁV saját forrásból, mintegy 150 millió forintos beruházással végzi el a bő kéthetes pályakarbantartást. A munkálatok során:

  • mintegy 700 méteren síneket cserélnek Rákospalota-Újpest és Fót között;
  • négy vasúti átjárót építenek át;
  • Fót állomáson váltókat és talpfákat cserélnek;
  • elvégzik a felsővezeték-hálózat karbantartását;
  • eltávolítják a vasúti közlekedést veszélyeztető növényzetet és fákat.

A beruházás eredményeként több mint 1300 méteren megszűnik a jelenlegi 30–40 km/órás sebességkorlátozás, és ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A MÁV szerint ez megbízhatóbb és pontosabb közlekedést eredményez, emellett a felújított vasúti átjárókban az autósok és a gyalogosok számára is biztonságosabbá és kényelmesebbé válik az áthaladás.

A MÁV szerint érdemes előre megtervezni az utazást

A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről, és tervezzék meg utazásukat a MÁV menetrendi felületein, ahol a pótlóbuszok indulási időpontjai is elérhetők.

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