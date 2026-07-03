Több mint két hétig nem járnak vonatok ezen a forgalmas szakaszon – pótlóbuszokra kell átszállni

Július 3-án éjszakától július 19-ig pályakarbantartás miatt változik az S71-es és G71-es vonatok közlekedése a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok ez idő alatt csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A pótlóbuszok Újpest-központig közlekednek, ahol közvetlen átszállási lehetőség biztosított az M3-as metróra. A Nyugati pályaudvar és Újpest-központ között a vasúttársaság a metró használatát javasolja.
Milyen pótlóbuszok közlekednek?
A karbantartás idején háromféle MÁVBusz jár a Budapest és Veresegyház közötti szakaszon:
- S71-es pótlóbusz: minden megállóhelyet érint Fótfürdő kivételével;
- G71-es pótlóbusz: gyorsjáratként csak Fóton, Csomádon és Veresegyházon áll meg;
- X71-es pótlóbusz: munkanapokon közlekedik, Fót és Újpest-központ között expresszjáratként.
A MÁVBuszok Fóton a Kossuth Lajos utcában és a Dózsa György úton is megállnak, Fótfürdőt azonban nem érintik.
Karbantartási munkák zajlanak a vonalon
A MÁV saját forrásból, mintegy 150 millió forintos beruházással végzi el a bő kéthetes pályakarbantartást. A munkálatok során:
- mintegy 700 méteren síneket cserélnek Rákospalota-Újpest és Fót között;
- négy vasúti átjárót építenek át;
- Fót állomáson váltókat és talpfákat cserélnek;
- elvégzik a felsővezeték-hálózat karbantartását;
- eltávolítják a vasúti közlekedést veszélyeztető növényzetet és fákat.
A MÁV szerint érdemes előre megtervezni az utazást
A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről, és tervezzék meg utazásukat a MÁV menetrendi felületein, ahol a pótlóbuszok indulási időpontjai is elérhetők.
A beruházás eredményeként több mint 1300 méteren megszűnik a jelenlegi 30–40 km/órás sebességkorlátozás, és ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A MÁV szerint ez megbízhatóbb és pontosabb közlekedést eredményez, emellett a felújított vasúti átjárókban az autósok és a gyalogosok számára is biztonságosabbá és kényelmesebbé válik az áthaladás.