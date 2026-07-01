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medve

Figyelem! Medvét láttak Garadna közelében

1 órája
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A hatóságok fokozott óvatosságra intenek. A medvét a Novajidrány–Garadna közötti területen látták, a szükséges intézkedések megtétele pedig már folyamatban van.
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medvemedveészlelésfigyelmeztetés

Medveészlelésről érkezett beszámoló, ami miatt most fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Vizsoly Község Önkormányzata Facebook-oldalán jelentették be, hogy medvét láttak a Novajidrány–Garadna közötti területen. Az esetről a hatóság értesítve lett, a szükséges intézkedések megtétele pedig folyamatban van. 

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Medvét láttak  a Novajidrány–Garadna közötti területen (A kép illusztráció.) Fotó:  Unsplash

Az oldalon egy fotót is megosztottak az állatról, noha siettek kijelenteni, a felvételt jelenleg még vizsgálják.

Nem szeretnénk pánikot kelteni, de jobb az elővigyázatosság! Kérjük, a környéken fokozott óvatossággal közlekedjenek! Amennyiben medvét észlelnek, ne közelítsék meg, hanem értesítsék az illetékes hatóságokat!

- tették hozzá.

Mi a teendő medveészlelés esetén?

Ahogy arra korábban lapunk is felhívta a figyelmet, a legfontosabb, hogy senki ne közelítse meg az állatot, ne próbálja lefotózni közelről, és semmiképpen ne etesse. Ha medvével találkozik, maradjon nyugodt, lassan hátráljon, és kerülje a hirtelen mozdulatokat vagy a hangos kiabálást! Kutyával kirándulva különösen fontos a póráz használata, mert a szabadon engedett kutya könnyen konfliktushelyzetet idézhet elő. A hulladékot, élelmiszer-maradékot pedig nem szabad a természetben hagyni, mert az odavonzhatja a vadállatokat.

 

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