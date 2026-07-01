Figyelem! Medvét láttak Garadna közelében

Medveészlelésről érkezett beszámoló, ami miatt most fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Vizsoly Község Önkormányzata Facebook-oldalán jelentették be, hogy medvét láttak a Novajidrány–Garadna közötti területen. Az esetről a hatóság értesítve lett, a szükséges intézkedések megtétele pedig folyamatban van.

Medvét láttak a Novajidrány–Garadna közötti területen (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Az oldalon egy fotót is megosztottak az állatról, noha siettek kijelenteni, a felvételt jelenleg még vizsgálják.

Nem szeretnénk pánikot kelteni, de jobb az elővigyázatosság! Kérjük, a környéken fokozott óvatossággal közlekedjenek! Amennyiben medvét észlelnek, ne közelítsék meg, hanem értesítsék az illetékes hatóságokat!

- tették hozzá.