Újabb melegrekord dőlt meg, éjszaka sem tud lehűlni a levegő

Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a honlapján.

Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Azt írták: az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.

Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra, ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is.

Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26,0 fok volt, amelyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson.