Újabb melegrekord dőlt meg, éjszaka sem tud lehűlni a levegő

Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a honlapján.
Azt írták: az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.
Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra, ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is.
Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26,0 fok volt, amelyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson.
Megdőlt a melegrekord, soha korábban nem volt ilyen meleg Magyarországon
Az elmúlt napok rendkívüli forrósága kedden érte el a csúcspontját Magyarországon. A HungaroMet mérései szerint 2026. június 30-án Szécsényben kereken 42 Celsius-fokot mértek, ami a hazai mérések kezdete óta a legmagasabb valaha regisztrált hőmérséklet, azaz megdőlt az abszolút melegrekord.
Mi az a hőkupola, ami túszul ejtette Európát?
A hőkupola olyan időjárási helyzet, amikor egy tartós magasnyomású légköri rendszer hosszabb időre egy térség fölött marad. Ez a rendszer gátolja a levegő átkeveredését, és a felszín közelében tartja a forró légtömeget. Ilyenkor a levegő nehezebben emelkedik fel, csökken a felhőképződés és a csapadék kialakulásának esélye. A napsugárzás szinte zavartalanul éri a felszínt, amely napról napra tovább melegszik. További részletek az Origo oldalán.