Hivatalos: tényleg megdőlt a melegrekord, soha korábban nem volt ilyen meleg Magyarországon

Az elmúlt napok rendkívüli forrósága kedden érte el a csúcspontját Magyarországon. A HungaroMet mérései szerint 2026. június 30-án Szécsényben kereken 42 Celsius-fokot mértek, ami a hazai mérések kezdete óta a legmagasabb valaha regisztrált hőmérséklet, azaz megdőlt az abszolút melegrekord.

Hivatalos - Június 30-án megdőlt minden melegrekord - Fotó: Mediaworks

Ahogy az Origo is beszámolt róla, ezzel megdőlt a korábbi országos abszolút melegrekord, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason mértek, akkor 41,9 fokot mutattak a műszerek.

A keddi hőség természetesen a június 30-ra vonatkozó országos napi rekordot is megdöntötte. Eddig ezen a napon a 2022-ben Berettyóújfalun mért 39,6 Celsius-fok számított csúcsnak.

Több melegrekord is megdőlt

A fővárosban is történelmet írt az időjárás. Budapest Lágymányos állomáson 41 Celsius-fokos napi maximumot mértek, amivel megdőlt Budapest abszolút melegrekordja is. A korábbi rekord 40,7 fok volt, amelyet 2007. július 20-án Pestszentlőrincen regisztráltak.

A június 30-i fővárosi napi melegrekord szintén megdőlt: a korábbi 38,2 fokos csúcsot, amelyet 2022-ben Budapest Újpesten mértek, jelentősen felülmúlta az idei érték.

Nemcsak nappal, hanem éjszaka is rendkívüli volt a hőség. Siófokon hajnalban is csupán 26,9 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ezzel új országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord született. A korábbi rekord 24,7 fok volt, amelyet 2022-ben Budapest Lágymányos állomásán mértek.

Budapesten is rekordmeleg éjszaka volt: a János-hegyen mindössze 26,6 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is.

A HungaroMet szerint a június végén tetőző hőhullám során egymás után dőltek meg a napi rekordok, a keddi napon azonban minden korábbinál magasabb hőmérsékleteket mértek, így egyszerre több országos és budapesti csúcs is új értékre emelkedett.