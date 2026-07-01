Felfoghatatlan veszteség érte az Országos Mentőszolgálat közösségét. A Facebook-oldalukon osztották meg azt, hogy szolgálatteljesítés közben, tragikus hirtelenséggel elhunyt egy bajtársuk, az 56 éves Tóth József. Mint mondták: a személyében egy olyan bajtárstól kell búcsút venniük, aki több mint harminchét éven át szolgálta hivatását példamutató elkötelezettséggel és alázattal.

Elhunyt bajtársukat gyászolják a mentők / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Elhunyt bajtársukat gyászolják a mentők

A gyászhírt bejelentő posztból kiderült, hogy Tóth József 1989. március 15-én kezdte meg szolgálatát a Debreceni Mentőállomáson, majd később a Nyírábrányi Mentőállomáson folytatta pályafutását, ahol hosszú éveken át odaadással végezte munkáját. Az Országos Mentőszolgálat számára egy életre szóló hivatás volt, amelyet mindvégig a betegek iránti tisztelet, a szakmai igényesség és a bajtársai iránti felelősség határozott meg.

Tóth Bajtárs csendes és végtelenül alázatos ember volt. Nem kereste az elismerést, mégis mindenki tisztelte és becsülte. Megbízhatósága miatt bajtársai mindig számíthattak rá. Azok közé tartozott, akik nem hangos szavakkal, hanem tetteikkel vívták ki környezetük megbecsülését

- emelték ki, hozzátéve, a bajtársuk több mint három évtizedes szolgálata során emberek ezreinek nyújtott segítséget életük legnehezebb pillanataiban, mialatt a hivatását mindig a tőle megszokott szerénységgel és odaadással végezte. Munkája mögött megszámlálhatatlan szolgálat és számtalan olyan pillanat áll, amikor jelenléte biztonságot és reményt jelentett.

Felfoghatatlan veszteség számunkra, hogy éppen szolgálatteljesítés közben kellett búcsút vennünk tőle. Egész életét mások megsegítésének szentelte, és hivatásához mindvégig hű maradt. Hiánya a Nyírábrányi Mentőállomás, a Debreceni Mentőállomás és az Országos Mentőszolgálat teljes közössége számára egyaránt pótolhatatlan. Tóth József bajtársat az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti. Osztozunk a család gyászában!

- jelentették ki a bejegyzésben.