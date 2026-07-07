Kétségbeesetten hívta a mentőket egy anya: az otthonukban vesztette eszméletét a kisfia

Június közepén volt szükség a mentők mielőbbi beavatkozására Szolnokon, miután egy édesanya azzal hívta fel őket, hogy a kétéves kisfia az otthonukban hirtelen elvesztette az eszméletét. A mentésirányító ezután végig kapcsolatban maradt az ijedt anyával, instrukcióival segítette átvészelni neki a legnehezebb perceket, amíg a szolnoki esetkocsi a helyszínre érkezett.

Kétéves kisfiúhoz riasztották a mentőket / Fotó: Shutterstock

Kétéves kisfiúhoz riasztották a mentőket

A bajtársak ekkor egy aluszékony, nehezen ébreszthető kisfiút találtak, majd a vizsgálat során kiderült, hogy a két hete elhúzódó hurutos megbetegedés, a csökkent folyadék és táplálékbevitel következtében kialakult kiszáradás és az alacsony vércukorszint okozhatta a rosszullétet. A szükséges folyadék és cukorpótlást követően a gyermek állapota fokozatosan javult, újra kontaktusba vonhatóvá vált, ennek hála végül stabil állapotban szállították kórházba.

A történet - amelyet az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán osztottak meg -, itt még nem ért véget, a hálás édesanya ugyanis később egy megható levélben mondott köszönetet a szolnoki mentőknek a gyors, szakszerű segítségért.

Édesanyaként a sokk hatására teljesen elveszítettem az időérzékemet, de a mentők hihetetlen gyorsasággal kiérkeztek. A legnagyobb szakmai tudással, profizmussal és óriási empátiával mentették meg a kisfiam életét. A biztonságérzetünket és a gondoskodást még a kórházba szállítás után sem engedték el: a sürgősségi ellátáson is velünk maradtak egy darabig, hogy megbizonyosodjanak róla, Petike jó kezekben van

- írta az anyuka, majd azt kérte, a dokumentáció alapján keressék meg az érintett szolnoki bajtársakat, és adják át nekik ezt a levelét.

Kívánom, hogy a munkájukat kísérje mindig ekkora siker és elismerés!

- tette még hozzá.