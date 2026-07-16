Magyar mentők segítettek egy olaszországi motorbalesetnél

Az életmentő a nyaralás alatt is életmentő, a segítségnyújtás pedig nem ismer határokat. Ezt bizonyítja az a szívmelengető eset, amelyről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be. Mint írták, bajai bajtársaik családi pihenésre indultak a Dolomitokba, amikor Olaszországban, egy autópályán motorbaleset szemtanúi lettek, miután egy előzést végrehajtó motoros megcsúszott és elesett. A szabadnapos, rögtönzött mentőegység egy pillanatig sem habozott: azonnal megálltak, hogy megkezdjék a sérült ellátását. Az egyikük, dr. Veréb Brigitta néhány éve hobbiból kezdett el olaszul tanulni, a tudását pedig sikeresen kamatoztathatta, mialatt kikérdezte a sérültet, felmérte az állapotát, illetve tájékoztatást adott a helyi mentésirányításnak.

Magyar mentők segédkeztek egy balesetnél Olaszországban / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Magyar mentők segédkeztek egy balesetnél Olaszországban

A bajai mentők az olasz mentőegység kiérkezését követően is a helyszínen maradtak, és segítették a betegellátást, amíg a motorost kórházba nem szállítottak, a megfelelő védőfelszerelés használatának köszönhetően stabil állapotban.

Bajtársainkra ezúttal is méltán lehetünk büszkék. Szolgálaton kívül, egy másik országban is azonnal cselekedtek, ezzel is bizonyítva, hogy a mentőhivatás iránti elkötelezettség nem ismer határokat. Szívből gratulálunk helytállásukhoz!

- tették hozzá a bejegyzés végén.

Más okból lett emlékezetes annak a fiatal nőnek az esete, aki egy zenei fesztiválon lett rosszul a közelmúltban, majd később agresszívvé vált a segítőivel szemben: megrúgta a biztonsági őrt és a mentőápolót, majd megharapta a mentőgépkocsivezető karját. Az ügyben feljelentés történt.