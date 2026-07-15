Nem kért a segítségből, megharapott egy mentőst egy fiatal nő

A mentők élete finoman szólva sem könnyű. A hivatásuk teljesítése során gyakran szembesülnek tragédiákkal, vagy éppen nehéz esetekkel. Ehhez közzé tartozik az is, amiről nemrég az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számoltak be. Mint írták, a bajtársaik a közelmúltban egy zenei fesztivál egészségügyi biztosítását végezték, amikor riasztást kaptak az egyik színpadtól. A fellépő zenekar megállította koncertjét, miután arra lettek figyelmesek, hogy az első sorban egy fiatal nő rosszul lett. A botladozó pácienst ezután a mentők a biztonsági őrök segítségével mentették ki a tömegből, majd a mentőautóban megkezdték a szükséges vizsgálatokat.

A mentőkre támadt az agresszív nő / Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A mentőkre támadt az agresszív nő

A nő viszont ekkor agresszívvá vált: szitkozódni kezdett, megrúgta a biztonsági őrt és a mentőápolót, ezt követően pedig elkapta a mentőgépkocsivezető karját és beleharapott.

A mentők végül sikeresen megnyugtatták az illuminált állapotban hadakozót, akit ezután stabil állapotban kórházba szállították, ahol a bajtársuk sérülését is ellátták. Az eset kapcsán azonban feljelentés történt.