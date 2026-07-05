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kórház

Nem volt már idő kórházba menni, a mentősök karjai közt sírt fel Levi

9 perce
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Az események hirtelen felgyorsultak. A riasztást követően a mentők percek alatt a helyszínre érkeztek, majd hamar leszűrték, már nem lesz idejük beérni a kórházba.
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kórházkismamaszülésmentő

A mentők gyors segítségét kérték Pest vármegyében június elején, miután egy 40 hetes kismamánál megindultak a fájások. Az események ezután nagyon hirtelen felgyorsultak, mialatt a mentésirányító mentőgépkocsit, esetkocsit, valamint koraszülöttmentőt is riasztott, és biztató szavakkal nyugtatta az ijedt szülőket.

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A mentősök karjai közt jött a világra a kis Levi / Fotó: Shutterstock

A mentősök karjai közt jött a világra a kis Levi

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a bajtársak percek alatt a helyszínre érkeztek, megvizsgálták az édesanyát, majd úgy ítélték meg, hogy már nem lenne idejük beérni a kórházba, ezért felkészültek a kicsi érkezésére. 

A szülés alatt ugyan komplikációk léptek fel, azonban a mentősök gyors és hatásos beavatkozásait követően megszületett a kis Levente, aki néhány másodperc múlva hangos sírással köszöntötte az egybegyűlteket.

A mentők ezután ellátták a babát és az édesanyját, majd, miután az édesapa elvágta a köldökzsinórt, stabil állapotban szállították őket kórházba.

Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk! 

- zárták a bejegyzést.

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