Rohantak a mentők és a tűzoltók: villamossínekre hajtott egy autó a Hungária körúton

Balesettel indult a reggel a fővárosban. A helyszínre mentő is érkezett, mialatt az incidens akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát.
Villamossínekre hajtott egy személygépkocsi Budapest X. kerületében, a Hungária körúton hétfő reggel. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek, a helyszínre pedig mentő is érkezett. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát is akadályozza.
Villamossínekre hajtott egy autó, mentők és tűzoltók mindenütt
A BKK Info közösségi oldalán is bejelentették a balesetet, amely Hungária körúton történt a Rákóczi híd felé a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban és a villamossínen.
Az 1-es villamos a Puskás Ferenc Stadion M és a Népliget M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak
- tették hozzá.
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