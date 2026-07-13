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baleset

Rohantak a mentők és a tűzoltók: villamossínekre hajtott egy autó a Hungária körúton

1 órája
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Balesettel indult a reggel a fővárosban. A helyszínre mentő is érkezett, mialatt az incidens akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát.
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balesettűzoltómentőHungária körút

Villamossínekre hajtott egy személygépkocsi Budapest X. kerületében, a Hungária körúton hétfő reggel. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek, a helyszínre pedig mentő is érkezett. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát is akadályozza.

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Villamossínekre hajtott egy autó, mentők és tűzoltók mindenütt / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Villamossínekre hajtott egy autó, mentők és tűzoltók mindenütt

A BKK Info közösségi oldalán is bejelentették a balesetet, amely Hungária körúton történt a Rákóczi híd felé a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban és a villamossínen. 

Az 1-es villamos a Puskás Ferenc Stadion M és a Népliget M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak

- tették hozzá.

 

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