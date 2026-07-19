Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Országos Mentőszolgálat

Budapesti edzőteremben állt le a mentőápoló szíve, minden perc számított

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A fiatal férfi edzés közben lett rosszul. A mentők mindent megtettek, hogy megmentsék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos Mentőszolgálatedzőtereméletmentés

Nemrégen egy budapesti edzőterembe kértek segítséget, miután egy fiatal férfi edzés közben minden előzmény nélkül összeesett. A helyszínen tartózkodó két nő azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést, miközben a mentésirányítás végig telefonon segítette az életmentést és riasztotta a legközelebbi esetkocsit.

A megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik mentőápoló bajtársa
A megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik mentőápoló bajtársa
Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Perceken belül a helyszínre ért egy mentőegység

A perceken belül helyszínre érkező budafoki mentőegység bajtársai igyekeztek mielőbb megkezdeni az ellátást, azonban a mentést egy váratlan körülmény is nehezítette: az edzőterem ajtaját műszaki hiba miatt nem tudták kinyitni, csak komoly erőfeszítések árán sikerült bejutniuk az épületbe, ahol rögtön átvették és emelt szinten folytatták az újraélesztést.

A mentésirányítás és az esetkocsi bajtársai végig szoros együttműködésben küzdöttek a beteg életéért, a mielőbbi biztonságos kórházba szállítás érdekében pedig egy további mentőerőket is riasztottak. Az újraélesztés perceiben nincs lehetőség hosszas mérlegelésre. Néhány másodperc alatt kell döntéseket hozni, gyakran több szakmailag elfogadható megoldás közül kiválasztva azt, amely az adott helyzetben a beteg számára a legnagyobb esélyt jelenti. A kitartó és magas színvonalú szakmai helytállás végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Később derült ki, hogy a megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik mentőápoló bajtársa

- írta posztjában az Országos Mentőszolgálat.

Ez is érdekelhet

Segélykiáltás hallatszott a Dunából, egy nő magatehetetlenül sodródott

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!