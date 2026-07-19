Budapesti edzőteremben állt le a mentőápoló szíve, minden perc számított

Nemrégen egy budapesti edzőterembe kértek segítséget, miután egy fiatal férfi edzés közben minden előzmény nélkül összeesett. A helyszínen tartózkodó két nő azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést, miközben a mentésirányítás végig telefonon segítette az életmentést és riasztotta a legközelebbi esetkocsit.

A megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik mentőápoló bajtársa

Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Perceken belül a helyszínre ért egy mentőegység

A perceken belül helyszínre érkező budafoki mentőegység bajtársai igyekeztek mielőbb megkezdeni az ellátást, azonban a mentést egy váratlan körülmény is nehezítette: az edzőterem ajtaját műszaki hiba miatt nem tudták kinyitni, csak komoly erőfeszítések árán sikerült bejutniuk az épületbe, ahol rögtön átvették és emelt szinten folytatták az újraélesztést.

A mentésirányítás és az esetkocsi bajtársai végig szoros együttműködésben küzdöttek a beteg életéért, a mielőbbi biztonságos kórházba szállítás érdekében pedig egy további mentőerőket is riasztottak. Az újraélesztés perceiben nincs lehetőség hosszas mérlegelésre. Néhány másodperc alatt kell döntéseket hozni, gyakran több szakmailag elfogadható megoldás közül kiválasztva azt, amely az adott helyzetben a beteg számára a legnagyobb esélyt jelenti. A kitartó és magas színvonalú szakmai helytállás végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Később derült ki, hogy a megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik mentőápoló bajtársa

- írta posztjában az Országos Mentőszolgálat.