Fekete nap a mentők történetében: lezuhant egy mentőhelikopter, két mentős életét vesztette

Tizennyolc éve, 2008. július 31-én zuhant le egy égési sérült gyermeket szállító mentőhelikopter Kiskunlacháza és Apajpuszta között. A tragédiában két mentős bajtárs vesztette életét, emléküket az Országos Mentőszolgálat ma is kegyelettel őrzi.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán emlékezett meg a mentők történetének egyik legsúlyosabb tragédiájáról, amely 18 évvel ezelőtt, 2008. július 31-én történt. Egy égési sérülést szenvedett gyermeket szállító mentőhelikopter Kiskunlacháza és Apajpuszta között műszaki meghibásodás miatt lezuhant.
18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete
A balesetben Sörös Milos mentőápoló a helyszínen életét vesztette, míg Hatala János pilóta a sérüléseibe néhány nappal később a kórházban halt bele. A helikopter mentőorvosa súlyos sérüléseket szenvedett, a fedélzeten utazó gyermek és édesanyja pedig könnyebben sérült meg.
Szívünkben őrizzük elhunyt bajtársaink emlékét!
– zárta megemlékezését az Országos Mentőszolgálat.
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