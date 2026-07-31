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mentőhelikopter

Fekete nap a mentők történetében: lezuhant egy mentőhelikopter, két mentős életét vesztette

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tizennyolc éve, 2008. július 31-én zuhant le egy égési sérült gyermeket szállító mentőhelikopter Kiskunlacháza és Apajpuszta között. A tragédiában két mentős bajtárs vesztette életét, emléküket az Országos Mentőszolgálat ma is kegyelettel őrzi.
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mentőhelikopterOrszágos Mentőszolgálatbalesettragédia

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán emlékezett meg a mentők történetének egyik legsúlyosabb tragédiájáról, amely 18 évvel ezelőtt, 2008. július 31-én történt. Egy égési sérülést szenvedett gyermeket szállító mentőhelikopter Kiskunlacháza és Apajpuszta között műszaki meghibásodás miatt lezuhant.

18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete
18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete Fotó: Shutterstock

18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete

A balesetben Sörös Milos mentőápoló a helyszínen életét vesztette, míg Hatala János pilóta a sérüléseibe néhány nappal később a kórházban halt bele. A helikopter mentőorvosa súlyos sérüléseket szenvedett, a fedélzeten utazó gyermek és édesanyja pedig könnyebben sérült meg.

Szívünkben őrizzük elhunyt bajtársaink emlékét!

– zárta megemlékezését az Országos Mentőszolgálat.

A teljes bejegyzést ITT nézheted meg! 

 

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