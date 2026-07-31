Fekete nap a mentők történetében: lezuhant egy mentőhelikopter, két mentős életét vesztette

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán emlékezett meg a mentők történetének egyik legsúlyosabb tragédiájáról, amely 18 évvel ezelőtt, 2008. július 31-én történt. Egy égési sérülést szenvedett gyermeket szállító mentőhelikopter Kiskunlacháza és Apajpuszta között műszaki meghibásodás miatt lezuhant.

18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete Fotó: Shutterstock

18 éve történt a magyar mentők történetének egyik legsúlyosabb helikopter-balesete

A balesetben Sörös Milos mentőápoló a helyszínen életét vesztette, míg Hatala János pilóta a sérüléseibe néhány nappal később a kórházban halt bele. A helikopter mentőorvosa súlyos sérüléseket szenvedett, a fedélzeten utazó gyermek és édesanyja pedig könnyebben sérült meg.

Szívünkben őrizzük elhunyt bajtársaink emlékét!

– zárta megemlékezését az Országos Mentőszolgálat.

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