A kunszentmiklósi mentők gyors helyzetfelismerése és szakmai megérzése mentette meg egy középkorú férfi életét. Bár a beteg csak szegycsont alatti diszkomfortérzet miatt kért segítséget, később a mentősök már versenyt futottak az idővel, hogy minél hamarabb kórházba szállítsák.

Versenyt futottak az idővel a mentősök (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Versenyt futottak az idővel a mentősök

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be egy olyan esetről, ahol a mentősök megérzése és a gyors csapatmunka megmentette egy férfi életét.

Szegycsont alatti diszkomfortérzet miatt kért segítséget egy középkorú férfi Bács-Kiskun megyei otthonába, aki ezen kívül semmilyen más panaszt nem említett, fájdalmat sem érzett. A helyszínre kiérkező kunszentmiklósi mentőegységünket azonban a beteg állapota nem hagyta nyugodni, TTEKG-vizsgálatot végeztek, amely sajnos egy éppen zajló szívinfarktust mutatott

- írták a bejegyzésben.

A tisztek nem haboztak, azonnal megkezdték a szükséges ellátást, rádión keresztül pedig jelezték a mentésirányításnak, hogy egy magasabb szintű mentőegység segítségét kérik. Ekkor megkezdődött a versenyfutás az idővel: nem várhattak a helyszínen, a férfit minél hamarabb kórházba kellett juttatni, így perceken belül megindultak.

Útközben randevú elven találkoztak a segélykocsiként érkező szabadszállási esetkocsival, amely stabil állapotban vette át a beteget. A férfi a mentők gyors helyzetfelismerésének és alapos vizsgálatának köszönhetően rövid időn belül megkapta a szükséges életmentő beavatkozást, jelenleg pedig stabil állapotban lábadozik

- tette hozzá a mentőszolgálat.