Merkely Béla: Célunk, hogy a Semmelweis Egyetem a legszűkebb világelithez tartozzon

Merkely Béla a most végző 492 orvostanhallgató előtt mondott köszöntőjében arról beszélt, hogy az orvosok különleges helyzetben vannak.

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Ezt mondta Merkely Béla

Számunkra az ember nem egy körvonal nélküli derengés a célok homályában. A mi emberünk felfekszik a vizsgálóágyra, odanyújtja a karját, szabaddá teszi a mellkasát. Tünete, vérképe, szövettani eredménye van. Leletei és félelmei. A saját ügyét, törékeny életét teszi a kezünkbe. Mi pedig a legféltettebb kincsét, az egészségét adhatjuk neki vissza, aminek védelmére felesküdtünk

– fogalmazott a rektor az MVM Dome-ban rendezett ünnepségen.

Mint mondta, amennyiben az egyetem az elmúlt hat esztendőben jól végezte a feladatát, akkor a végzős hallgatókban „eszme és rutin között, elmélet és gyakorlat között, hivatástudat és napi küzdelem között nem lehet ellentmondás”. Felhívta a figyelmet, hogy a hallgatók már a gyakorlatorientált képzést előtérbe helyező, és a változó igényekre érzékenyen reagáló curriculumreform keretében végezték tanulmányaikat, a betegágyak mellett, a klinikai munkában tapasztalatokat szerezve.

A rektor emlékeztetett, hogy a most diplomát szerző hallgatók útja hat évvel ezelőtt rögtön egy „meredek szakasszal”, a Covid-világjárvánnyal indult.

Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a kötelesség, hogy az egyetem polgárainak a védekezés frontvonalában is helyt kellett állniuk

– mondta Merkely Béla, aki szerint a pandémia drámai rendkívülisége után már semmilyen kihívás nem tűnik megoldhatatlannak.

Mint mondta, az elmúlt évek alatt az egyetem is gyarapodott, történelmi mértékben bővült a portfóliója, és olyan területekkel gazdagodott, mint a traumatológia, az idegsebészet, a rehabilitáció, a neurointervenció és a reumatológia. Hozzátette: átadták a térségünkben egyedülálló Nemzeti Orvosi Innovációs és Képző Központot, megújult a herceghalmi sebészeti oktató és kutatólabor, elkészült a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete, valamint letették az Elméleti és Orvostudományi Központ új épületének alapkövét.

Egyre jobbnak és jobbnak lenni, mindig a fejlődés élére állni: ez a Semmelweis több mint 250 éves hagyománya és ez a mai törekvése is

– jelentett ki a rektor, aki szerint ennek köszönhető, hogy az Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak fele nemzetközi diák. Merkely hangsúlyozta, hogy mára a Semmelweis Egyetem Európa legjelentősebb három nyelvű orvosképző intézményévé vált.