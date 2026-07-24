A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a metró helyett a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni a kimaradó szakaszon.

Változik a metró közlekedése.

Fotó: BKK/Nyirő Simon

Rövidebb útvonalon közlekedik a metró

A belváros felé utazó vagy onnan érkező, vasutat is igénybe vevő utasoknak pedig azt javasolják, hogy Kelenföld vasútállomás helyett a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont.