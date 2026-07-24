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Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.
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budapesti közlekedési központmetrókelenföld vasútállomás

A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a metró helyett a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni a kimaradó szakaszon.

metró
Változik a metró közlekedése.
Fotó: BKK/Nyirő Simon

Rövidebb útvonalon közlekedik a metró

A belváros felé utazó vagy onnan érkező, vasutat is igénybe vevő utasoknak pedig azt javasolják, hogy Kelenföld vasútállomás helyett a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont.

 

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