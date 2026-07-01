Milliárdok tűntek el: bűnszervezetet számoltak fel Békésben

Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében; a gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzem telephelyéről, közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon. A rendőrség 2024 júliusában jutott a bűncselekményre utaló információkhoz. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyolc hónapig tartó felderítőmunkával tárta fel a történtek hátterét.

Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel. Fotó: cottonbro studio/Pexels

Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2025. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében öt embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. Az intézkedések a Fővárosi Kormányhivatal, a katasztrófavédelem és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közreműködésével zajlottak.

Milliárdokat tüntettek el

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy egymilliárd-ötvenmillió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd továbbértékesítették. Az öt férfit különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztással gyanúsítják. Közülük négyen jelenleg is letartóztatásban vannak.

A rendőrség a büntetőeljárás iratait kedden vádemelési javaslattal továbbította a Békéscsabai Járási Ügyészségre

- írják.