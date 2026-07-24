Három országos közgyűjtemény főigazgatóját menesztette a kulturális minisztérium

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium által kezdeményezett átfogó intézményi átvilágítás döntéseként a mai napon megszűnt három országos közgyűjtemény vezetőjének munkaviszonya.

Sári Zsolt kultúráért felelős államtitkár

Fotó: Facebook

Három intézmény élén lesz változás

Sári Zsolt kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a kulturális intézményekben dolgozók biztonsága, a kiszámítható munkakörnyezet és a szakmai működés alapvető érték. Ennek érdekében a minisztérium átfogó átvilágítást indított a kulturális háttérintézményeknél, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központra (MNM KK) is kiterjedt.

Az átvilágítás eredményei alapján dr. Zsigmond Gábor, az MNM KK elnöke kezdeményezte három tagintézmény vezetőjének munkaviszonya megszüntetését, amelyhez Tarr Zoltán miniszter úr hozzájárult.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közlése szerint az átfogó intézményi átvilágítás eredményeként

megszűnik Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum, Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya.

Vizsgálat és átalakítás következik

A vizsgálat során a minisztérium meghallgatta az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és több tucat munkavállalót.

Tarr Zoltán miniszter úr egyúttal átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnál. Ezzel párhuzamosan a minisztérium megkezdi az MNM KK decentralizációjának előkészítését, hogy a tagintézmények megerősített szakmai önállósággal működhessenek tovább. A folyamatba az intézményvezetőket, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat is bevonják.

A cél egy olyan közgyűjteményi rendszer kialakítása, amely biztonságos munkakörnyezetet, szakmai autonómiát és hosszútávon fenntartható működést biztosít.