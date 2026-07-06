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vádlott

Évekre börtönbe megy egy idős embereket kifosztó miskolci nő

49 perce
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Összesen hat alkalommal próbálkozott. A bíróság most döntött a miskolci fosztogató ügyében.
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vádlottbíróságrablásítélet

Tíz év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy nőt, aki több idős embert rabolt ki Miskolcon 2024 januárjában - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

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Tíz évre ítélték a nőt, aki több idős embert is kirabolt Miskolcon / Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Tíz évre ítélték a nőt, aki több idős embert is kirabolt Miskolcon

A tájékoztatás szerint a vádlott hat esetben csöngetett be idős emberek miskolci otthonába, hogy tőlük pénzt szerezzen. Egyes esetekben önkormányzati dolgozónak adta ki magát, gondosórát és táplálék-kiegészítőt kínált, máskor aláírásgyűjtésre vagy arra hivatkozott, hogy egy hozzátartozótól hozott üzenetet.

Három idős embert nyugtatóval elkábított és így vette el az értékeiket, egy sértettet az ágyra lökött és befogta a száját, míg két esetben a sértett ébersége hiúsította meg a rablást.

A terhelt több millió forint készpénzt, aranyláncot és bankkártyát tulajdonított el - olvasható a közleményben.

A bíróság a vádlottat rablás minősített esetei és kísérlete, rablás előkészülete, kifosztás minősített esete és más bűncselekmények miatt ítélte el. A nőt egyes sértettek kárának megfizetésére is kötelezték.

Súlyosbító körülménynek számított a vádlott büntetett előélete - így az, hogy korábban rablások miatt ítélték el -, a hasonló bűncselekmények gyakorisága és a bűncselekmények többszörös halmazata. Enyhítő körülmény volt a nő egészségi állapota, a nyomozás alatt tett beismerő vallomása, az időmúlás és az, hogy egy cselekmény kísérleti szakban maradt.

 

 

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