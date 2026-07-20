A Kazincbarcikai Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki az utcán molesztált, majd szexuális erőszakkal fenyegetett egy 13 éves lányt Kazincbarcikán – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel.

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az utcán molesztált egy lányt Kazincbarcikán (A kép illusztráció.)

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Az utcán molesztált egy 13 éves kislány az 58 éves férfi

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott tavaly augusztusban látta meg az utcán sétáló lányt, akit követni kezdett és miután utolérte, fogdosni kezdte. Bár a lány elszaladt, a férfi egészen a társasházig követte, ahol ismét fogdosta és intim kapcsolatot akart tőle, amit a sértett elutasított és ellökte magától. A lány sikítani kezdett, amire a ház egyik lakója kinézett az ablakból, emiatt a férfi elszaladt – olvasható a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű 58 éves vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott pártfogó felügyelet elrendelésével és indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.