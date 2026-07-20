Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az utcán molesztált egy lányt Kazincbarcikán

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki az utcán molesztált, majd szexuális erőszakkal fenyegetett egy 13 éves lányt Kazincbarcikán – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel.
Az utcán molesztált egy 13 éves kislány az 58 éves férfi
Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott tavaly augusztusban látta meg az utcán sétáló lányt, akit követni kezdett és miután utolérte, fogdosni kezdte. Bár a lány elszaladt, a férfi egészen a társasházig követte, ahol ismét fogdosta és intim kapcsolatot akart tőle, amit a sértett elutasított és ellökte magától. A lány sikítani kezdett, amire a ház egyik lakója kinézett az ablakból, emiatt a férfi elszaladt – olvasható a közleményben.
Az ügyészség a büntetlen előéletű 58 éves vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott pártfogó felügyelet elrendelésével és indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.
Bilincsben vittek el két hajdú-bihari pedofil tanárt
Elképesztő letartóztatásról adott hírt a rendőrség. A hajdú-bihari nyomozókhoz két pedofil tanárról jutottak el információk, akik egymástól függetlenül létesítettek szexuális viszonyt 12 év alatti tanulóikkal. A hatóságok mindkét elkövetőt, a tanárt és a tanárnőt is őrizetbe vették.