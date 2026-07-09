Negyven éve halt meg Magyarország legszebb nője

50 év kihagyás után, 1985. október 5-én rendezték meg Magyarország első szépségversenyét, ahol Molnár Csilla Andrea, a mindössze 16 éves fonyódi gimnazista győzedelmeskedett szépségével.

Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese

Fotó: MTI Fotó: Benkő Imre / MTI Fotó: Benkő Imre

Molnár Csilla Andrea – Magyarország szépe

Egy játékként indult az egész

– nyilatkozta a szépségversenyről 41 évvel ezelőtt Molnár Csilla Andrea az őt meginterjúvoló riporternek. A vetélkedő kapcsán hozzátette: „Apukám először nagyon ellenezte ezt az egészet, édesanyám végigszurkolta”.

A Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató Leányvállalat által szervezett szépségversenyre több mint 2000 lány küldte be fényképét. A zsűri a selejtezők és középdöntők után választotta ki a döntősöket, ahol Csilla kiemelkedett szépségével és eleganciájával. A második helyet Kruppa Judit, a harmadikat Füstös Veronika szerezte meg.

Komoly tervei voltak

A fentebb látható felvételen, amely 1985. október 5-én készült, a 85'-ös Miss Hungary eredményhirdetése előtt, a riporter azt is firtatta, hogy vajon, mennyire fog megváltozni az élete a verseny után, mire a szépségkirálynő csak annyit felelt, „mindenképpen le szeretnék érettségizni, aztán kozmetikus szeretnék lenni”.

Molnár Csilla Andrea élete a verseny után azonban tragikus fordulatot vett, melyre a fiatalon szerzett hírnév sem nyújtott védelmet – sőt! Korai sikerét személyes nehézségei és váratlan tragédiák árnyékolták be.

A társadalmi nyomás és a családi konfliktusok miatt, 1986. július 10-én szülei házában halálos mennyiségű gyógyszert vett be, életét már nem lehetett megmenteni.