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magyarország szépe

Negyven éve halt meg Magyarország legszebb nője

43 perce
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1985. október 5-e sorsfordító pillanat volt – az akkor mindössze 16 éves – Molnár Csilla Andrea számára. Az ifjú szépség ugyanis Magyarország legszebb nője lett – megnyerte a '85-ös szépségkirálynő választást. A hirtelen jött hírnevet, a rivaldafényt és a körülötte kirobbanó pletykákat azonban nem viselte jól a lány, ezért 1986. július 10.-én, 17 éves korában véget vetett az életének.
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magyarország szépemolnár csilla andreaverseny

50 év kihagyás után, 1985. október 5-én rendezték meg Magyarország első szépségversenyét, ahol Molnár Csilla Andrea, a mindössze 16 éves fonyódi gimnazista győzedelmeskedett szépségével. 

Budapest, 1985. október 5. Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese. A Budapest Kongresszusi Központban október 5-én királynővé avatták Molnár Csilla Andrea 16 éves fonyódi gimnazistát, udvarhölgyeivé Kruppa Judit 19 éves dunaújvárosi óvónőt és Füstös Veronika 18 éves budapesti női fodrászt. MTI Fotó: Benkő Imre
Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese
Fotó: MTI Fotó: Benkő Imre / MTI Fotó: Benkő Imre

Molnár Csilla Andrea – Magyarország szépe

Egy játékként indult az egész

– nyilatkozta a szépségversenyről 41 évvel ezelőtt Molnár Csilla Andrea az őt meginterjúvoló riporternek. A vetélkedő kapcsán hozzátette: „Apukám először nagyon ellenezte ezt az egészet, édesanyám végigszurkolta”.

A Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató Leányvállalat által szervezett szépségversenyre több mint 2000 lány küldte be fényképét. A zsűri a selejtezők és középdöntők után választotta ki a döntősöket, ahol Csilla kiemelkedett szépségével és eleganciájával. A második helyet Kruppa Judit, a harmadikat Füstös Veronika szerezte meg.

Komoly tervei voltak

A fentebb látható felvételen, amely 1985. október 5-én készült, a 85'-ös Miss Hungary eredményhirdetése előtt, a riporter azt is firtatta, hogy vajon, mennyire fog megváltozni az élete a verseny után, mire a szépségkirálynő csak annyit felelt, „mindenképpen le szeretnék érettségizni, aztán kozmetikus szeretnék lenni”.

Molnár Csilla Andrea élete a verseny után azonban tragikus fordulatot vett, melyre a fiatalon szerzett hírnév sem nyújtott védelmet – sőt! Korai sikerét személyes nehézségei és váratlan tragédiák árnyékolták be.

A társadalmi nyomás és a családi konfliktusok miatt, 1986. július 10-én szülei házában halálos mennyiségű gyógyszert vett be, életét már nem lehetett megmenteni.

Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ Pátria terme, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ Pátria terme, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla, mögötte az udvarhölgyei, balra Füstös Veronika, jobbra Kruppa Judit. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Molnár Csilla, Hungarian misses posing with French actor, Piere Brice, after winning the first ever "National-Team-Beauty-Contest" versus Austria by 315 to 294 points in Vienna on December 18th 1985. Left t
Galéria: Molnár Csilla szépségkirálynő
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Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla

A tragédia annyira megrázta az országot, hogy az 1986-os szépségversenyt leállították és '89-ig nem is rendeztek több verseny.

Tovább él a szépségkirálynő emléke

Molnár Csilla Andrea tragédiája a hazai művészeket is megihlette, róla íródott Menyhárt János zenéjével és Miklós Tibor tollából és Homonyik Sándor előadásában megszólaló Álmodj, királylány című dal. Az Első Emelet a Szépek szépe balladájában emlékezett meg róla.

 

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