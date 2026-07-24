Videón a motoros menekülése, kis híján elgázolt egy gyalogost a rendőrök elől

A VAOL beszámolója szerint megdöbbentő videót tett közzé a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy olyan üldözésről, amelyben több motoros is megpróbált elmenekülni a rendőrök elől.

Kis híján elütött egy gyalogost a motoros. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Motoros menekült a rendőrök elől

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalok az elmúlt időszakban rendszeresen együtt motoroztak és randalíroztak a megyeszékhelyen, veszélyeztetve saját magukat és a közlekedés többi résztvevőjét. A rendőri jelzés ellenére nem álltak meg, közülük többeket már azonosítottak, és az is kiderült, hogy néhányuk vezetői engedéllyel sem rendelkezett.

A közzétett felvételen az egyik motoros a sebességhatár túllépése mellett több közlekedési szabályt is megszeg. A rendőrök elől menekülve egy behajtani tilos táblát is figyelmen kívül hagyott, és egy gyalogost is csaknem elütött. Egy másik motoros földúton próbált kereket oldani, míg egy harmadik a STOP táblánál sem állt meg.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a segédmotoros kerékpárok vezetése is szabályokhoz és megfelelő vezetői engedélyhez kötött, a közlekedési szabályok megszegése pedig súlyos, akár tragikus balesethez vezethet.

A VAOL cikke arra is kitér, hogy az elmúlt időszakban Szombathely több városrészéből is érkeztek lakossági panaszok az éjszakai motorbőgetések és gyorshajtások miatt. A helyiek arra kérik a motorosokat és autósokat, hogy legyenek tekintettel a környéken élők nyugalmára és a közlekedés biztonságára.