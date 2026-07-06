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Elromlott az MR készülék a szolnoki kórházban

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Átmenetileg nem végeznek mágnesesrezonancia-vizsgálatokat a szolnoki Hetényi Géza Kórházban. Az MR készülék hűtési rendszerének meghibásodása miatt a betegeket több kijelölt egészségügyi intézményben látják el a javítás ideje alatt.
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MRhűtőrendszerSzolnokkórházműszaki hiba

Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza Kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az intézményben átmenetileg nem tudják elvégezni a mágnesesrezonancia-vizsgálatokat – számolt be róla az MTI.

Az MR készülék hűtési rendszerének meghibásodása miatt több kijelölt kórház végzi a vizsgálatokat (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az MR készülék hűtési rendszerének meghibásodása miatt több kijelölt kórház végzi a vizsgálatokat (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet vezetősége a kórház honlapján közölte, hogy mindent megtesznek a műszaki hiba mielőbbi elhárítása érdekében.

Az MR készülék hűtési hibája miatt a következő kijelölt intézmények végzik a vizsgálatokat

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kijelölte azokat az egészségügyi intézményeket, amelyek a javítás ideje alatt elvégzik a fekvő- és járóbetegek MR-vizsgálatait.

A kijelölt intézmények:

  • Debreceni Egyetem Klinikai Központ;
  • Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet;
  • Kistarcsai Flór Ferenc Kórház;
  • Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház.

A kórház közlése szerint a kijelölt egészségügyi szolgáltatók elérhetőségei megtalálhatók az intézmény hivatalos honlapján. A betegek a javítás ideje alatt ezekben az intézményekben vehetik igénybe a szükséges MR-vizsgálatokat.

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