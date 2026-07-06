Elromlott az MR készülék a szolnoki kórházban

Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza Kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az intézményben átmenetileg nem tudják elvégezni a mágnesesrezonancia-vizsgálatokat – számolt be róla az MTI.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet vezetősége a kórház honlapján közölte, hogy mindent megtesznek a műszaki hiba mielőbbi elhárítása érdekében.
Az MR készülék hűtési hibája miatt a következő kijelölt intézmények végzik a vizsgálatokat
A tájékoztatás szerint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kijelölte azokat az egészségügyi intézményeket, amelyek a javítás ideje alatt elvégzik a fekvő- és járóbetegek MR-vizsgálatait.
A kijelölt intézmények:
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ;
- Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet;
- Kistarcsai Flór Ferenc Kórház;
- Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház.
A kórház közlése szerint a kijelölt egészségügyi szolgáltatók elérhetőségei megtalálhatók az intézmény hivatalos honlapján. A betegek a javítás ideje alatt ezekben az intézményekben vehetik igénybe a szükséges MR-vizsgálatokat.
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