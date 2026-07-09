Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a közösségi médiában is rendkívüli visszhangot váltott ki az M1 csatornán kedden megjelent felirat, valamint az azt követő rendkívüli műsorváltozás.

MTVA: közel kétmillió megtekintést ért el az M1 médiatörténeti felirata Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A közlemény szerint az adásszünet július 7-én 15:59:46 és 19:56 között, vagyis közel négy órán át tartott.

A Nielsen szerint is sokan kapcsoltak az M1-re

Az MTVA közlése szerint a Nielsen hivatalos adatai alapján ebben az időszakban összesen 50 355 bekapcsolást regisztráltak. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a magyarországi nézőmérési rendszer módszertani sajátosságai miatt a hang nélküli felirat nézettségét nem tudta mérni.

A közlemény szerint az 50 ezer feletti elérés valójában az adásszünetet közvetlenül megelőző és követő percek összesített nézettségét tükrözi.

Az MTVA hozzátette: a közösségi médiában megjelent fényképek és videók alapján számos helyszínen egyszerre többen is ugyanazt a televíziót figyelték, ezért feltételezhető, hogy a felirat tényleges elérése jóval meghaladta a hivatalosan mérhető adatokat.

A Tanú is kiemelkedő nézettséget hozott

A rendkívüli helyzetet követően 19:56-kor A tanú című klasszikus magyar film került adásba, amely a közmédia szerint jelentős nézői érdeklődést váltott ki.

A film elérése 653 191 fő, átlagos nézettsége pedig 122 440 fő volt, ami csaknem háromszorosa az azt megelőző teljes napi átlagos nézettségnek, amely 41 960 főt tett ki.

A közlemény szerint az este további részében sugárzott magyar filmdrámák is számottevő közönséget vonzottak.

Az online platformokon szintén kiugró érdeklődés mutatkozott. Július 7-én csaknem tízszer annyian követték élőben az M1 adását az interneten, mint az azt megelőző napokban.

Az MTVA közlése szerint A tanú című filmet több mint húszezren nézték élőben a közmédia online felületein, míg a hirado.hu oldalnak július 7. óta több mint 46 ezer látogatója volt.

A közlemény kiemeli, hogy az M1 Facebook- és Instagram-oldalán megjelent feliratos bejegyzések összesített megtekintésszáma jelenleg megközelíti a kétmilliót.