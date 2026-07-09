Új főszerkesztőt neveztek ki a 444 élére

Munk Veronika teljes főszerkesztői felhatalmazással veszi át a 444 irányítását 2026 augusztusától. Uj Péter társalapítóként továbbra is részt vesz a Magyar Jeti és a hírportál stratégiai munkájában, miközben a lap megújulást és erősebb olvasói kapcsolatokat ígér – derül ki az általuk küdött sajtóközleményből.

A képen Munk Veronika és Uj Péter Forrás: 444 sajtöközleménye

A 444 hírportál új főszerkesztője Munk Veronika

2026 augusztusától Munk Veronika lesz a 444 új főszerkesztője. A szlovák Denník N-től érkezik a Magyar Jeti felkérésére, és teljes főszerkesztői felhatalmazással veszi át a szerkesztőség irányítását.

A vezetőváltás nem előzmény nélküli, Munk Veronika már 2002-től együtt dolgozott az Index akkori kiadójánál a későbbi 444 több alapítójával és újságírójával. Később közel 18 évig dolgozott az Indexnél, majd a 2020-as indexválság után a Telex egyik alapítója lett, ahol előbb főszerkesztőként, később tartalomfejlesztési vezetőként dolgozott.

Uj Péter továbbra is stratégiai szerepben marad

A 444 eddigi irányításában fontos szerepet játszó főszerkesztő-helyettesi stáb továbbra is meghatározó marad. Haszán Zoltán, Plankó Gergő és Rovó Attila munkájára Munk Veronika is támaszkodni fog. Plankó Gergő emellett a videós tartalmakért felelős szerkesztőként is irányítja majd a 444 mozgóképes tevékenységét.

Kardos Gábor, Munk Veronika és Uj Péter

Uj Péter, a 444 társalapítója nem távozik a hírportáltól. A Magyar Jeti és a 444 stratégiai irányításában továbbra is kiemelt szerepet visz, és szerzőként is folytatja a munkát. A lap Munk Veronika érkezésével új korszakot, erősebb egyedi tartalmakat és szorosabb olvasói kapcsolatokat ígér.