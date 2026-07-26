Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik a napfogyatkozás, amely a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a jelenséget kizárólag napfogyatkozás-néző szemüvegen keresztül szabad figyelni.

Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, Budapesten napnyugtakor a Nap több mint 60 százalékát takarja el a Hold. Forrás: Pexels

Rendkívüli részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról

augusztus 12-én kora este látványos részleges napfogyatkozás figyelhető meg Magyarországról. Budapesten a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, amikor a Hold először takar bele a Nap korongjába. A fogyatkozás napnyugta felé válik egyre látványosabbá.

A legnagyobb fedés éppen a Nap lenyugvásakor várható. Budapestről 19 óra 58 perckor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukhat a horizont alá. Nyugat-Magyarországról még nagyobb fedés látható, mivel ott később nyugszik le a Nap.

A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatárra lesz szükség. Érdemes időben elfoglalni a helyet, mert a Nap gyorsan eltűnik majd a horizont alatt.

A napfogyatkozást kizárólag megfelelő napfogyatkozás-néző szemüvegen keresztül szabad figyelni. Távcsövet vagy binokulárt csak az objektív elé rögzített, gyári napszűrővel lehet használni, különben súlyos, maradandó látáskárosodás következhet be.

A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon és Spanyolországban lesz látható. Magyarországon legközelebb 2027 augusztusában figyelhetünk meg hasonló jelenséget – derül ki a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán megjelent írásból.

Ezek a legismertebb napfogyatkozások a világtörténelemben

Az emberiség története tele különleges csillagászati jelenségekkel. Ilyen a napfogyatkozás is, melynek megfigyelése és dokumentálása már az ősi civilizációk idején is lenyűgözte az embereket, a legkorábbi leletektől egészen a modern felvételekig. A napfogyatkozások története egyszerre tudományos, kulturális, történelmi és természetesen esztétikai jelenség.