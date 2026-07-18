A Pénzügyminisztérium pályázatot tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki tisztségének betöltésére. A jelentkezéseket 2026. július 31-ig várják, a kiválasztásról pedig augusztus 28-ig dönt a pénzügyminiszter – írja az Index.
A kiírás szerint a jelentkezőknek legalább tízéves vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük olyan területeken, mint a közigazgatás, a pénzügy, a gazdaság, az adózás, a vámügy, a rendvédelem, az államháztartás, a pénzügyi szolgáltatások, a kockázatkezelés vagy a digitális szolgáltatások. Emellett elvárás az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás is.
A pályázati feltételek között szerepel az is, hogy a leendő NAV-elnök a kinevezését követően – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban fennálló tulajdonrész kivételével – nem rendelkezhet gazdasági érdekeltséggel belföldi vállalkozásokban.
A munkakör betöltésének további feltétele a nemzetbiztonsági átvilágítás sikeres lezárása, valamint a kockázatmentes minősítés megszerzése.
A jelentkezőknek egy legfeljebb ötoldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, amelyben ismertetik elképzeléseiket a NAV működéséről, szervezetének irányításáról és fejlesztéséről.
Két vezetőt is kirúgtak a NAV éléről
A felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettesére és a központi nyomozó főosztály főosztályvezetőjére vonatkozik. Egyes értesülések szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvojüggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg.