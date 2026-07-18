A Pénzügyminisztérium pályázatot tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki tisztségének betöltésére. A jelentkezéseket 2026. július 31-ig várják, a kiválasztásról pedig augusztus 28-ig dönt a pénzügyminiszter – írja az Index.

NAV-elnököt keres a Pénzügyminisztérium: nyílt pályázatot hirdettek

Fotó: NAV

A kiírás szerint a jelentkezőknek legalább tízéves vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük olyan területeken, mint a közigazgatás, a pénzügy, a gazdaság, az adózás, a vámügy, a rendvédelem, az államháztartás, a pénzügyi szolgáltatások, a kockázatkezelés vagy a digitális szolgáltatások. Emellett elvárás az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás is.

A pályázati feltételek között szerepel az is, hogy a leendő NAV-elnök a kinevezését követően – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban fennálló tulajdonrész kivételével – nem rendelkezhet gazdasági érdekeltséggel belföldi vállalkozásokban.

A munkakör betöltésének további feltétele a nemzetbiztonsági átvilágítás sikeres lezárása, valamint a kockázatmentes minősítés megszerzése.

A jelentkezőknek egy legfeljebb ötoldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, amelyben ismertetik elképzeléseiket a NAV működéséről, szervezetének irányításáról és fejlesztéséről.