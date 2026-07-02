Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló gyilkosság: holtan, lebetonozva került elő az eltűnt nő Monoron

NAV

Újfajta csalási módszerre és rengeteg hamisítványra bukkant a NAV több kőbányai raktárban

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az adóhivatal raktárellenőrzési akciójában játékok, édességek, mosószerek, piperék és táskák, valamint illegális távol-keleti dolgozók és fiktív számlák kerültek elő. Szinte semmit nem találtak rendben azokban raktárakban, amelyeket a NAV közúti ellenőrzési rendszerének adatai alapján szűrtek ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVcsalásellenőrzés

A NAV Kelet-budapesti igazgatóságának a speciális elemző egysége a X. kerületben három raktárnál azonosított súlyos adóügyi jogsértést. Mindhárom helyszínen olyan jelentős mennyiségű, feketén beszerzett, adóügyi papírok nélküli árut tároltak, hivatalosan is lezárták a raktárakat és az árukat lefoglalták. Az egyik raktárban újfajta csalási módszer nyomaira is bukkantak.

NAV, Kőbánya, X. kerület, szellemraktár, ellenőrzés
Rengeteg szabálytalanságot talált a NAV
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. Rövidesen az ügyvezető is a helyszínre érkezett, és hozott néhány első ránézésre is gyanús számlát, amiken a számok nem stimmeltek, az áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak. Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni. A cégnek bérleti szerződése sem volt. Azt még a helyszínen kiderítették a revizorok, hogy a cég szállítópartnerei sem szabályszerűen működő vállalkozások. Az ellenőrzés folytatódik, a cégnek pedig – az árukészlet lefoglalásán túl – számolnia kell a fiktív számlázás súlyos jogkövetkezményével is.

A szellemraktárban jelentős mennyiségben voltak magánszemélyek nevére címzett csomagok is, ám azokat az adózó boltjába szánták kiszállításra, így

az újfajta csalási módszer kapcsán vizsgálják, hogy visszaélhettek-e magánszemélyek adataival, amelyekhez valószínűleg egyéb értékesítések, árurendelések során juthattak hozzá.

NAV, Kőbánya, X. kerület, szellemraktár, ellenőrzés
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A másodikként ellenőrzött hatalmas raktárban az ellenőrök érkezésekor négyen pakoltak egy teherautóra. Egyikük egyből elrohant, őt később a NAV járőrei állították elő. A raktárt használó cégnek nem volt bérleti szerződése, és a címet telephelyként sem jelentették be. Szintén hiányzott a raktárban tárolt áruk – különböző élelmiszerek, mosószerek, piperecikkek – nyilvántartása, sem számla, sem szerződés nem igazolta az áru tulajdonosát, eredetét. A raktárban dolgozók sem voltak bejelentve, egyikük tartózkodási engedélye is lejárt. Az áruk eredetének megállapítása és azok nyomon követése miatt megkeresik a közismert gyártókat és forgalmazókat.

NAV, Kőbánya, X. kerület, szellemraktár, ellenőrzés
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A harmadik helyszínen a revizorok egy nyitott raktárban több ezer táskát és ruházati kiegészítőket találtak. A bérleti szerződés, a működéshez szükséges feltételek itt sem voltak rendben. A cég ügyvezetője az áruk igazolására számlákat adott át a revizoroknak. A NAV rendszerei azt is jelezték, hogy

a számlákon szereplő szállító partnerek fiktív vállalkozások, még beszerzéseik sem voltak.

Amikor az ügyvezető megtudta, hogy a bemutatott számlák nem lesznek jók, rögtön szólt, hogy tud hozni másik számlát is, talán az jó lesz.

A NAV tovább folytatja a szellemraktárak felderítését, és az ügyekben felbukkanó fiktív vállalkozások elszámoltatását.

Trükköző kamionsofőrt fogott a NAV

Egy nemzetközi fuvar rutinszerű ellenőrzése indult az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán, amikor a pénzügyőrök félreállítottak egy Franciaországba tartó bolgár kamiont. Bár a jármű 34 éves sofőrje határozottan állította, hogy mindössze tíz doboz cigaretta van a birtokában, a fülke tüzetes átvizsgálása után egyből kiderült, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs a nyilatkozatával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!