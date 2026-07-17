Kivonult a Nébih: felfüggesztették az országtorta-győztes cukrászda üzemének működését, több terméket is kivontak a forgalomból

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) július 9-én felfüggesztette az IPACS-ICE Kft. tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállító tevékenységét higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A vállalkozás üzemelteti a Hisztéria Cukrászdát, amely 2020-ban elnyerte az Ország Tortája címet.

Országtorta-győztes cukrászda üzemét függesztette fel a Nébih, több terméket is kivontak a forgalomból

Fotó: Illusztráció - Shutterstock/New Africa / Shutterstock/New Africa

Országtorta-győztes cukrászda üzemét függesztette fel a Nébih, több terméket is kivontak a forgalomból

A Nébih közlése szerint

az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt azonosítottak. Ezek közül 29 esetében nyomonkövethetőségi problémákat találtak: nyolc termék jelölés nélkül volt forgalomban, 18 tételnél a címkékről hiányoztak a szükséges azonosító adatok, három esetben pedig a termék és a címkén szereplő információk nem egyeztek. Emellett 11 lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert is találtak.

A feltárt hiányosságok miatt a hatóság elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, megtiltotta azok értékesítését és felhasználását, valamint hatósági zár alá helyezte őket. Emellett zárolták a vállalkozás által előállított tételeket, és visszahívták az üzem valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termékét.

A Hisztéria Cukrászda Facebook-oldalán egy hete azt közölte, hogy technikai okok miatt tart zárva.

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