Menesztették a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát - a teljes igazgatóságot felmentették

A döntésről Nagy Ervin számolt be Facebook-oldalán. A Nemzeti Filmintézet működését egy ideiglenes igazgatóság biztosítja, míg az új vezetés pályázati úton megválasztják.
"A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja" - írta Facebook-oldalán Nagy Ervin.
Átvilágítják a Nemzeti Filmintézet működését
Bejegyzésében Nagy Ervin kihangsúlyozta, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban az ideiglenes igazgatóság csak a legszükségesebb napi döntéseket fogja meghozni.
Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!
- húzta alá.
A vezetői pályázat a közeljövőben várható.
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