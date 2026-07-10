Menesztették a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát - a teljes igazgatóságot felmentették

"A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja" - írta Facebook-oldalán Nagy Ervin.

Átvilágítják a Nemzeti Filmintézet működését. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Átvilágítják a Nemzeti Filmintézet működését

Bejegyzésében Nagy Ervin kihangsúlyozta, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban az ideiglenes igazgatóság csak a legszükségesebb napi döntéseket fogja meghozni.

Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!

- húzta alá.

A vezetői pályázat a közeljövőben várható.