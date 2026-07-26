Nagy változások jöhetnek a Népligetben, Karácsony Gergely ismertette a terveket

A tervek szerint megújulnának a zöldfelületek, csökkenne az autóforgalom, és könnyebben megközelíthetővé válna a Népliget. Karácsony Gergely a részletes fejlesztési javaslatokat már elküldte az illetékes miniszternek.

Karácsony Gergely ismertette a Népliget fejlesztési terveit, a zöldfelületek megújítását, a közlekedési kapcsolatok javítását. (A képen Budapest főpolgármestere) Fotó: Mediaworks

Karácsony Gergely ismertette a Népliget fejlesztési terveit

Karácsony Gergely üdvözölte a Planetárium tervezett felújítását, és vasárnapi Facebook-bejegyzésében ismertette a Népliget megújításának terveit. Budapest főpolgármestere szerint a Planetárium és a Népliget fejlesztése szorosan összetartozik, ezért a két beruházást együtt kell kezelni.

A főpolgármester felidézte, hogy néhány hete Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek is jelezte a Planetárium helyzetét. A miniszter pénteken jelentette be, hogy javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.

Karácsony szerint a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek fejlesztése országos jelentőségű városfejlesztési és környezetvédelmi feladat. A tervek között szerepel a zöldfelületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása, a rekreációs lehetőségek bővítése és az autóforgalom csillapítása.

A park közlekedési kapcsolatait új vasúti megálló is javíthatná a Körvasút fejlesztésével. Karácsony azt is fontosnak nevezte, hogy a Közlekedési Múzeum a Népliget közelében maradjon. Az első ütemet uniós forrásból valósítanák meg, a részletes terveket pedig a főpolgármester pénteken elküldte a miniszternek.

Karácsony Gergely fontos bejelentést tett a Városháza Parkról

Parkoló helyett közpark épülhet Budapest belvárosának közepén. Karácsony Gergely bejelentette, hogy a Városháza Park megkapta az utolsó szükséges engedélyt. A főpolgármester szerint most megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése.

A tervek szerint 7730 négyzetméternyi zöldfelületet hoznak létre, és 80 fát ültetnek. A parkban csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat is kialakítanak, hogy a terület a nyári hőségben és a szélsőséges időjárásban is használható maradjon.