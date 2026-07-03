Nosztalgiajáratok közlekednek júliusban Budapesten

Fotó: BKV Zrt.

Július 18-án, szombaton ismét a Bengálival lehet majd utazni az N2-es vonalon, de aznap egy érdekes nosztalgiatrolival találkozhatnak az érdeklődők: az Ikarus 280T típus gyártáskori állapotát idéző, de valójában több, különböző járműből összeépített 156-os pályaszámú trolival is lehet majd utazni a Jászai Mari tér és az Örs vezér tere között, a Keleti pályaudvar érintésével az N7680-as nosztalgiajáraton. A többi között ennek a különleges járműnek a története is megismerhető a BKK oldalán. Július 19-én, vasárnap az N19-es villamosvonalon a több mint százéves, 1911-ben gyártott BVVV K típusú motorkocsival lehet utazni, és aznap is közlekedik a N4-es busz a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja, aluljáró között.

Fotó: BKV Zrt.

Július 25-én, szombaton egy favázas villamos, az 1908-as gyártású, BKVT S típusú, 611-es pályaszámú villamos közlekedik majd az N2-es vonalon. Július 26-án, vasárnap az N19-es villamos és az N4-es busz mellett pedig az N70-es járat vonalán a belvárosi utcák képét évtizedeken át meghatározó ZiU–9-es, szovjet gyártmányú trolival lehet majd utazni. A típus hírhedt volt a rendkívül dinamikus gyorsulásáról, de a muzeális értékére tekintettel a motor teljesítményét mára visszafogták, hogy még hosszú ideig szolgálhassa a múltba utazókat. A járművek részletesebb leírása, története megismerhető a BKK oldalán. A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, illetve a nosztalgiajáratok személyzeténél vásárolhatók meg, akiknél bankkártyával is lehet fizetni.

Nosztalgia-galéria a régi közlekedésről

A legendás magyar ipar egyik büszkesége volt a mátyásföldi Ikarus gyár, amely 1949-ben kezdte meg működését, és évtizedeken át világszerte ismert autóbuszokat gyártott.