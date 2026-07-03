Nosztalgiajáratok közlekednek júliusban Budapesten

Folytatódik a nosztalgiaszezon, júliusban is különleges, muzeális korú járműveken utazhatnak az emberek Budapesten. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgiavillamos a pesti rakparton, vasárnaponként a budai oldalon, az N19-es vonalon. Vasárnaponként legendás Ikarus autóbuszok közlekednek az N4-es vonalon Zugló és Zugliget között, de trolik is fognak járni.
- Július 4-én, szombaton a hatvanas évek egyik ikonikus járműve, a Bengáli-villamos közlekedik az N2-es vonalon a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Az 1964-ben gyártott, 1233-as pályaszámú villamos húsz éven át járt a fővárosban, majd néhány évtizedet Debrecenben töltött. 2018-ban már Budapesten újították fel, azóta a fővárosi nosztalgiaflotta egyik jeles képviselője.
- Július 5-én, vasárnap a MUV villamos közlekedik majd az N19-es vonalon, a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között. A típust az eredetileg az ötvenes-hatvanas években gyártott UV-motorkocsik teljes átépítésével alakították ki a kilencvenes évek elején. Eredetileg az éjszaka is közlekedő villamosvonalakra szánták ezeket a járműveket, később a város több pontján is előfordultak. Az N4-es busz ezen a vasárnapon is várja az érdeklődőket, a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja között egy olyan Ikarus-busszal találkozhatnak az utasok, ami évekig meghatározó eleme volt a budapesti utcaképnek.
Július második hétvégéjén, 11-én és 12-én is indulnak nosztalgiajáratok. Szombaton az N2-es, vasárnap az N19-es vonalon lehet majd villamosozni, de július 11-én a kabrió Ikarus is feltűnik majd a fővárosi utcákon az N109-es vonalon. A BKK a férőhelyek korlátozott száma miatt azt javasolja, hogy az érdeklődők a Batthyány téri végállomáson szálljanak fel. A szintén aznapi Libegők Éjszakájához kapcsolódva a rendezvény ideje alatt az R158-as nosztalgiajárattal is megközelíthető a Zugligeti Libegő, a csuklós Ikarus nosztalgiabuszok a Széll Kálmán térről indulnak majd. Vasárnap a megszokottak szerint jár majd az N4-es busz, és július 12-én az N18-as villamos is útra kel: különleges, pótkocsis szerelvény közlekedik majd a Szent János Kórház és a Budafok kocsiszín között.
Július 18-án, szombaton ismét a Bengálival lehet majd utazni az N2-es vonalon, de aznap egy érdekes nosztalgiatrolival találkozhatnak az érdeklődők: az Ikarus 280T típus gyártáskori állapotát idéző, de valójában több, különböző járműből összeépített 156-os pályaszámú trolival is lehet majd utazni a Jászai Mari tér és az Örs vezér tere között, a Keleti pályaudvar érintésével az N7680-as nosztalgiajáraton. A többi között ennek a különleges járműnek a története is megismerhető a BKK oldalán. Július 19-én, vasárnap az N19-es villamosvonalon a több mint százéves, 1911-ben gyártott BVVV K típusú motorkocsival lehet utazni, és aznap is közlekedik a N4-es busz a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja, aluljáró között.
Július 25-én, szombaton egy favázas villamos, az 1908-as gyártású, BKVT S típusú, 611-es pályaszámú villamos közlekedik majd az N2-es vonalon. Július 26-án, vasárnap az N19-es villamos és az N4-es busz mellett pedig az N70-es járat vonalán a belvárosi utcák képét évtizedeken át meghatározó ZiU–9-es, szovjet gyártmányú trolival lehet majd utazni. A típus hírhedt volt a rendkívül dinamikus gyorsulásáról, de a muzeális értékére tekintettel a motor teljesítményét mára visszafogták, hogy még hosszú ideig szolgálhassa a múltba utazókat. A járművek részletesebb leírása, története megismerhető a BKK oldalán. A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, illetve a nosztalgiajáratok személyzeténél vásárolhatók meg, akiknél bankkártyával is lehet fizetni.
Nosztalgia-galéria a régi közlekedésről
A legendás magyar ipar egyik büszkesége volt a mátyásföldi Ikarus gyár, amely 1949-ben kezdte meg működését, és évtizedeken át világszerte ismert autóbuszokat gyártott.