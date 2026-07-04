Ezzel a hibával tönkre teheti a növényeit a kánikulában

A nyári forróságban sokan automatikusan a locsolóhoz nyúlnak, azonban a szakértő szerint nem mindegy, hogyan és mikor kap vizet a kertben élő növény – írja a SZOLJON.

Sokan rosszul csinálják: ettől pusztulhatnak el a növények a hőségben (A kép illusztráció)

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Papp Károly szolnoki kertbarát arra figyelmeztet, hogy a túl gyakori, de kis mennyiségű öntözés többet árt, mint használ. Ilyenkor a víz nem jut le a mélyebb gyökerekhez, ezért a növények inkább a felszínen fejlesztenek gyökérzetet, ami később érzékenyebbé teszi őket a szárazságra.

Mikor érdemes locsolni?

A legfontosabb szabály, hogy ne változtassunk drasztikusan a megszokott ritmuson. A növény számára ideális öntözési idő a kora reggel (7–8 óra előtt) vagy az esti órák (20 óra után).

A különböző növényfajták eltérően reagálnak a vízellátásra. A díszfák és cserjék esetében ritkább, de bőséges öntözés a megfelelő, akár heti egy alkalom is elegendő lehet. A sövényeknél heti két locsolás is elég.

A tuják és fenyők esetében a lombpermetezés is hasznos lehet reggelente, mivel a növények a leveleiken keresztül is felvesznek nedvességet.

A veteményesben – például paradicsom, paprika vagy uborka esetében – viszont folyamatos vízellátás szükséges, ahol a csepegtető öntözés a leghatékonyabb megoldás.

A déli locsolás veszélyes lehet a növényeknek

A szakértő külön hangsúlyozta, hogy a legmelegebb órákban tilos öntözni. Ilyenkor a víz gyorsan elpárolog, a leveleken maradó cseppek pedig akár perzselődést is okozhatnak, ami gyengíti a növény ellenálló képességét.