Megszólaltak a rendőrök, erre nyáron mindenkinek érdemes figyelnie

A nyár nem csupán a gondtalan strandolásról és szabadidős tevékenységekről szól: számtalan veszélyt is rejt magában, amelyek némi elővigyázatossággal megelőzhetők lehetnek. A Magyar Rendőrség a közösségi oldalán az elmúlt időszakban többször is igyekezett figyelmeztetni a lakosságot a nagyobb körültekintésre, annak érdekében, hogy elejét vegyék egy esetleges tragédiának.
A nyári szezon egyik alapvető szabályára figyelmeztetett a rendőrség
Ezt az egy alapvető szabályt szinte mindenki elfelejti a nyári szezonban, pedig a tragédia megelőzhető vele. Nézd meg a videót, és oszd meg az ismerőseiddel is, hogy idén nyáron mindenki épségben hazatérjen!
- kérték a Facebook-oldalukon, egy videó kíséretében, amelyen egy viharjelzőt mutattak meg.
Ha azt látod, hogy ez nagyon sűrűn villog, minél hamarabb hagyd el azt a vizet, amiben épp fürdesz itt Magyarország bármelyik tavában, mert ha lecsap a vihar, vízimentő kollégáink nagyon nehezen fognak tudni kimenteni téged
- hívták fel rá a figyelmet.
Nem véletlen, hogy a rendőrség minden erejével azon van, hogy óva intse az embereket, miután az elmúlt időszakban nem egyszer történtek már tragédiák. A közelmúltban, vasárnap egy holttestet találtak a Duna aracsi szakaszán, míg korábban három ember merült el a Dunában, akik közül az egyik férfit holtan találták meg. A rendőrség akkor arra figyelmeztetett, a Duna és más folyók különösen kockázatosak lehetnek, mivel az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat bárkit, a meder hirtelen mélyülhet, örvények és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, és a hideg víz izomgörcsöt vagy légzési problémát okozhat. A hatóságok azt is hangsúlyozták, még a jó úszók is nagyon gyorsan bajba kerülhetnek, majd arra kértek mindenkit, hogy a hőség idején csak kijelölt fürdőhelyen menjenek vízbe, és alkoholfogyasztás után semmiképp se fürödjenek folyóvízben.