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tragédia

Megszólaltak a rendőrök, erre nyáron mindenkinek érdemes figyelnie

25 perce
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Sokan elfeledkeznek róla, holott életmentő lehet. A nyár számtalan veszélyt is rejt magában, amelyre a hatóságok most igyekeznek felhívni mindenki figyelmét.
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tragédiaszabálynyárfigyelmeztetésrendőrség

A nyár nem csupán a gondtalan strandolásról és szabadidős tevékenységekről szól: számtalan veszélyt is rejt magában, amelyek némi elővigyázatossággal megelőzhetők lehetnek. A Magyar Rendőrség a közösségi oldalán az elmúlt időszakban többször is igyekezett figyelmeztetni a lakosságot a nagyobb körültekintésre, annak érdekében, hogy elejét vegyék egy esetleges tragédiának.

2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, ingyenes a Helikon strand keszthelyen
A nyári szezon egyik alapvető szabályára figyelmeztetett a rendőrség / Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

A nyári szezon egyik alapvető szabályára figyelmeztetett a rendőrség

Ezt az egy alapvető szabályt szinte mindenki elfelejti a nyári szezonban, pedig a tragédia megelőzhető vele. Nézd meg a videót, és oszd meg az ismerőseiddel is, hogy idén nyáron mindenki épségben hazatérjen!

- kérték a Facebook-oldalukon, egy videó kíséretében, amelyen egy viharjelzőt mutattak meg.

Ha azt látod, hogy ez nagyon sűrűn villog, minél hamarabb hagyd el azt a vizet, amiben épp fürdesz itt Magyarország bármelyik tavában, mert ha lecsap a vihar, vízimentő kollégáink nagyon nehezen fognak tudni kimenteni téged

- hívták fel rá a figyelmet.

Nem véletlen, hogy a rendőrség minden erejével azon van, hogy óva intse az embereket, miután az elmúlt időszakban nem egyszer történtek már tragédiák. A közelmúltban, vasárnap egy holttestet találtak a Duna aracsi szakaszán, míg korábban három ember merült el a Dunában, akik közül az egyik férfit holtan találták meg. A rendőrség akkor arra figyelmeztetett, a Duna és más folyók különösen kockázatosak lehetnek, mivel az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat bárkit, a meder hirtelen mélyülhet, örvények és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, és a hideg víz izomgörcsöt vagy légzési problémát okozhat. A hatóságok azt is hangsúlyozták, még a jó úszók is nagyon gyorsan bajba kerülhetnek, majd arra kértek mindenkit, hogy a hőség idején csak kijelölt fürdőhelyen menjenek vízbe, és alkoholfogyasztás után semmiképp se fürödjenek folyóvízben.

 

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