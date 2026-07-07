Megszólaltak a rendőrök, erre nyáron mindenkinek érdemes figyelnie

A nyár nem csupán a gondtalan strandolásról és szabadidős tevékenységekről szól: számtalan veszélyt is rejt magában, amelyek némi elővigyázatossággal megelőzhetők lehetnek. A Magyar Rendőrség a közösségi oldalán az elmúlt időszakban többször is igyekezett figyelmeztetni a lakosságot a nagyobb körültekintésre, annak érdekében, hogy elejét vegyék egy esetleges tragédiának.

A nyári szezon egyik alapvető szabályára figyelmeztetett a rendőrség / Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

A nyári szezon egyik alapvető szabályára figyelmeztetett a rendőrség

Ezt az egy alapvető szabályt szinte mindenki elfelejti a nyári szezonban, pedig a tragédia megelőzhető vele. Nézd meg a videót, és oszd meg az ismerőseiddel is, hogy idén nyáron mindenki épségben hazatérjen!

- kérték a Facebook-oldalukon, egy videó kíséretében, amelyen egy viharjelzőt mutattak meg.

Ha azt látod, hogy ez nagyon sűrűn villog, minél hamarabb hagyd el azt a vizet, amiben épp fürdesz itt Magyarország bármelyik tavában, mert ha lecsap a vihar, vízimentő kollégáink nagyon nehezen fognak tudni kimenteni téged

- hívták fel rá a figyelmet.