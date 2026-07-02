A legextrább nyári táborok, ahol garantált az örök életre szóló élmény

A nyári szünet beköszöntével sok szülőben merül fel a kérdés: mi legyen a gyerekekkel? Az első napokban még élvezik a semmittevést, azonban, ha nem találják fel magukat, a gyerekek hamar elkezdenek unatkozni. Érdemes egy-egy különleges nyári táborba fektetni, ugyanis a gyermekek számára életre szóló élményt jelentenek – írja a Mindmegette.
Sokan már nem a hagyományos sport- vagy napközis programokat keresik, hanem olyan lehetőségeket, ahol a gyerekek valóban kibontakozhatnak. A kínálat ma már óriási: van, ahol varázslóvilágba csöppenhetnek, máshol programozást tanulhatnak, gokartozhatnak vagy akár saját animációs filmet is készíthetnek.
A legizgalmasabb nyári táborok idén:
Harry Potter szerepjáték tábor
A varázsvilág rajongóinak igazi álom ez a nyári tábor. A gyerekek egy Harry Potter hangulatát idéző mágikus világ részesei lehetnek, ahol különleges küldetések, varázslatok és szerepjátékok várják őket.
Minecraft programozó tábor
A digitális világ iránt érdeklődő gyerekek számára remek választás lehet ez a budapesti nyári tábor. A résztvevők a Minecraft Education segítségével tanulhatják meg a programozás alapjait. Saját minijátékokat, parancsokat és különleges világokat készíthetnek, miközben fejlődik a kreativitásuk és a logikai gondolkodásuk is.
Gokart tábor versenyszellemű gyerekeknek
Ez a nyári tábor azoknak szól, akik imádják a sebességet és a technikai kihívásokat. A gyerekek napi több futamon vesznek részt, miközben elsajátíthatják a gokartozás alapjait és fejleszthetik vezetési tudásukat.
Régész tábor történelemrajongóknak
A történelem iránt érdeklődő gyerekek számára izgalmas kalandot kínál ez a különleges nyári tábor. A résztvevők bepillantást nyerhetnek a népvándorlás korának régészeti emlékeibe és a magyar történelem kevésbé ismert időszakaiba.
Rajzfilmes és animációs tábor
Ebben a kreatív nyári táborban a gyerekek saját animációs kisfilmet készíthetnek. Megismerhetik a stop-motion technikát, dolgozhatnak gyurmával, papírral vagy akár LEGO-val is. Az elkészült filmeket digitálisan rögzítik, így a gyerekek a tábor végén hazavihetik saját alkotásaikat.
Állatterápiás nyári tábor
Az állatbarát gyerekek számára különleges élményt nyújthat ez a budapesti nyári tábor. A program része többek között a Budakeszi Vadaspark, a Tropicarium és a Noé Állatotthon meglátogatása is. Az állatterápiás foglalkozások mellett játékos fejlesztő programok és mozgásos feladatok várják a résztvevőket.
A nyári táborok további részleteiért látogasson el a Mindmegette oldalára.
Komoly kockázatokkal járhat a képernyőidő kétéves kor alatt
Az okostelefonok, a tabletek sok baba és totyogó gyermek számára egyfajta digitális cumivá váltak. Etetés közben, lefekvéskor, házimunka közben vagy olyankor vetik be a szülők a képernyőidőt, vagy amikor szükségük van 5 perc szünetre. Cikkünkben természetesen nem akarunk senkit megítélni, elítélni vagy bírálni, csupán közlünk: egy új, átfogó tanulmány most arra figyelmeztet, hogy a kétéves kor előtti rendszeres képernyőhasználat fejlődési kockázatokkal járhat.
Kideríthetik a szülők, hogy miről beszélt a gyerekük a chatbottal
Új szülői felügyeleti funkció bevezetését kezdte meg a Meta, amelynek segítségével a szülők minimális bepillantást nyerhetnek abba, hogy a gyermekeik miről beszélgettek az elmúlt hét napban a Meta AI chatbottal. Ehhez a gyerek Facebookon, Messengerben, Instagramban használt fiókjának szülői felügyelet alatt kell állnia, a szülők a statisztikai oldalon lévő új „Insights” fülben férnek hozzá az adatokhoz, miután náluk is aktiválódott a funkció.