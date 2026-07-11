Egyetlen éjszaka alatt is komoly károkat okozhat a nyest – így lehet védekezni ellene

A nyesttel szembeni védekezésre számos ötlet terjed az interneten: kijárós macska, ultrahangos riasztó az autóban, erős szagú vécéillatosító vagy kátrányos rongy – írja a TEOL.

Komoly gondot okoznak a nyestek

Fotó: Unsplash

A leghatásosabb módszer a nyest ellen

A lap által megkérdezett szakember szerint

a leghatékonyabb megoldást az ultrahangos riasztók jelentik,

melyek olyan frekvencián működnek, amit az emberek nem hallanak, de a nyest számára riasztó. A különféle spray-ket ugyanakkor nem ajánlja, mert ragacsos bevonatot képezhetnek a motortérben.

A házi praktikák között továbbra is népszerű a vécéillatosító. Egy autós utazókat tömörítő közösség tagjai szerint például Görögországban sokan egyszerűen a motortérbe akasztanak egy erős illatú illatosítót, amelynek szagát a nyestek és a menyétek kerülik. A kátrányos rongy hatásosságával kapcsolatban már megoszlanak a vélemények.

A csapdákkal ugyanakkor óvatosan kell eljárni, ugyanis a nyest közeli rokona, a nyuszt védett állat, így nem szerencsés olyan csapdát használni, amelybe ez az állat is belekerülhet.