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világbajnokság

Orbán Viktor Frankfurtban nyilatkozott a világbajnokságról

34 perce
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Az Egyesült Államokba utazik a labdarúgó-világbajnokság elődöntőire és döntőjére a volt miniszterelnök. Orbán Viktor a frankfurti repülőtéren a magyar Aranycsapatot is felidézte.
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világbajnokságOrbán Viktorfoci-vb 2026

Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik, hogy a helyszínen kövesse a labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és a finálét. A politikus a frankfurti repülőtéren beszélt várakozásairól, és felidézte az 1954-es magyar Aranycsapat történetét is – írja az Index.

Orbán Viktor
Orbán Viktor csütörtök 18 órára hívta a tüntetőket a Sándor-palota elé
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Korábban már jelezte, hogy az idei világbajnokság legfontosabb mérkőzéseit személyesen szeretné megtekinteni. Frankfurtban, az utazása előtt arról kérdezték, melyik válogatottat tartja esélyesnek az elődöntőkben.

A francia-spanyol és az angol-argentin párharc kapcsán úgy fogalmazott, hogy rendkívül nehéz megjósolni a továbbjutókat, ezért nem kívánt egyik csapat mellett sem állást foglalni.

Ugyanakkor elmondta, véleménye szerint Franciaország rendelkezik jelenleg a legerősebb kerettel, de szerinte a legjobb csapat nem feltétlenül nyeri meg a tornát.

Ennek kapcsán a magyar labdarúgás egyik legismertebb történelmi pillanatát idézte fel.

„Mi is voltunk a legjobb csapat, mégsem tudtunk nyerni”

– fogalmazott, utalva az 1954-es világbajnoki döntőre, amikor a Puskás Ferenc vezette magyar válogatott vereséget szenvedett az NSZK-tól.

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