Orbán Viktor Frankfurtban nyilatkozott a világbajnokságról

Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik, hogy a helyszínen kövesse a labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és a finálét. A politikus a frankfurti repülőtéren beszélt várakozásairól, és felidézte az 1954-es magyar Aranycsapat történetét is – írja az Index.

Orbán Viktor csütörtök 18 órára hívta a tüntetőket a Sándor-palota elé

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Korábban már jelezte, hogy az idei világbajnokság legfontosabb mérkőzéseit személyesen szeretné megtekinteni. Frankfurtban, az utazása előtt arról kérdezték, melyik válogatottat tartja esélyesnek az elődöntőkben.

A francia-spanyol és az angol-argentin párharc kapcsán úgy fogalmazott, hogy rendkívül nehéz megjósolni a továbbjutókat, ezért nem kívánt egyik csapat mellett sem állást foglalni.

Ugyanakkor elmondta, véleménye szerint Franciaország rendelkezik jelenleg a legerősebb kerettel, de szerinte a legjobb csapat nem feltétlenül nyeri meg a tornát.

Ennek kapcsán a magyar labdarúgás egyik legismertebb történelmi pillanatát idézte fel.

„Mi is voltunk a legjobb csapat, mégsem tudtunk nyerni”

– fogalmazott, utalva az 1954-es világbajnoki döntőre, amikor a Puskás Ferenc vezette magyar válogatott vereséget szenvedett az NSZK-tól.

Orbán Viktor 2025 novembere óta először találkozhat Donald Trumppal

Sajtóértesülések szerint ez lehet az első alkalom 2025 novembere óta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök ugyanazon eseményen vesz részt, így egy esetleges találkozó sem kizárt.